Beşiktaş'ta sıcak gelişme: Arsenal'den Cedric Soares geliyor
Ara transferde kadroya takviye için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın Arsenal'den Cedric Suarez için temaslarda olduğu ifade edildi
Ara transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş, gündemine Arsenal'ın sağ bek oyuncusu Cedric Soares'i aldığı iddia edildi.
Daily Mail'de yer alan habere göre; Beşiktaş, Arsenal forması giyen 32 yaşındaki sağ bek Cedric Soares için görüşmelere başladı.
Haberin detaylarında yer alan bilgilere göre; İki taraf arasında yaşanan görüşmelerde anlaşmaya yaklaştıkları ve transferin sonlanacağı duyuruldu.
Arsenal'de bu sezon sadece iki maçta forma şansı bulabilen Portekizli futbolcu, kariyerine Sporting altyapısında başladı.
Yıldız oyuncu daha sonra Southampton, Inter, Arsenal ve Fulham'da formaları giydi.
Güncel piyasa değeri 2 milyon Euro olan Cedric Soares, Portekiz Milli Takımı'nın formasını da 34 maçta giydi ve 1 gol kaydetti.