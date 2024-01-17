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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta sıcak gelişme: Arsenal'den Cedric Soares geliyor - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta sıcak gelişme: Arsenal'den Cedric Soares geliyor

        Ara transferde kadroya takviye için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın Arsenal'den Cedric Suarez için temaslarda olduğu ifade edildi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 17.01.2024 - 10:08 Güncelleme: 17.01.2024 - 10:08
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        Ara transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş, gündemine Arsenal'ın sağ bek oyuncusu Cedric Soares'i aldığı iddia edildi.

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        Daily Mail'de yer alan habere göre; Beşiktaş, Arsenal forması giyen 32 yaşındaki sağ bek Cedric Soares için görüşmelere başladı.

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        Haberin detaylarında yer alan bilgilere göre; İki taraf arasında yaşanan görüşmelerde anlaşmaya yaklaştıkları ve transferin sonlanacağı duyuruldu.

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        Arsenal'de bu sezon sadece iki maçta forma şansı bulabilen Portekizli futbolcu, kariyerine Sporting altyapısında başladı.

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        Yıldız oyuncu daha sonra Southampton, Inter, Arsenal ve Fulham'da formaları giydi.

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        Güncel piyasa değeri 2 milyon Euro olan Cedric Soares, Portekiz Milli Takımı'nın formasını da 34 maçta giydi ve 1 gol kaydetti.

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        Tecrübeli oyuncu Portekiz'in 2016'da Avrupa Şampiyonası olan kadrosunda da yer aldı.

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