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        Elazığ merkezli uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı tutuklandı

        Elazığ merkezli 2 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 15:50 Güncelleme: 15.01.2024 - 15:50
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        Elazığ merkezli uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı tutuklandı
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        Elazığ merkezli 2 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında bazı kişilerin uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

        Bu kapsamda ekipler Elazığ ve Ağrı'da tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Operasyonda, Elazığ'da 5, Ağrı'da da 2 şüpheli yakalandı.

        Gözaltına alınan 7 şüpheli jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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