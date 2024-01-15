Elazığ merkezli uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı tutuklandı
Elazığ merkezli 2 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.
Elazığ merkezli 2 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında bazı kişilerin uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.
Bu kapsamda ekipler Elazığ ve Ağrı'da tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, Elazığ'da 5, Ağrı'da da 2 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan 7 şüpheli jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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