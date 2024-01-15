Galatasaray'ın Kemerburgaz Tesisleri'ndeki sahaları üç aya hazır! Sezon bitmeden Kemerburgaz'da inşaatı devam eden Metin Oktay Tesisleri'ne taşınmayı hedefleyen Galatasaray'ın yeni tesislerindeki futbol sahaları üç aya hazır olacak

Temeli 19 Mayıs 2023'te atılan Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde çalışmalar sürüyor. Sezon bitmeden yeni tesislerine parça parça da olsa taşınmayı hedefleyen Galatasaray'da geri sayıma da geçildi.

130 dönümlük arazide önce ana binanın yapımına başlanırken bina inşaatında son aşamaya gelindiği öğrenildi. Yeni tesislerinde altı adet futbol sahası yapacak olan Galatasaray ilk olarak iki sahayı yaparak A Takımını Florya'dan çıkaracak ve yeni tesislerine taşıyacak.

SAHALAR EN GEÇ NİSANDA HAZIR 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneğinin (1905 GSYİAD) finansmanını sağlayacağı iki futbol sahasının yapımı en geç nisanda tamamlanmış olacak. Sahalara çim serimi için şirketler ile görüşmeler yapılırken tekliflerin alındığı ve ikinci aşamaya geçildiği öğrenildi.

Sarı-kırmızılı yetkililer, A Takımın kullanacağı iki futbol sahasını, ana bina inşaatı tamamlanmadan mart, en geç nisan gibi kullanıma hazır hale getirmeyi planlıyor. Florya'daki tesislerinden bir an önce çıkmayı hedefleyen Galatasaray, A Takımını taşıdıktan sonra çalışmalarına devam edecek ve yeni evine bölüm bölüm taşınacak.