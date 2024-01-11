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        Baskil Gençlerbirliği Spor Kulübü'ne malzeme desteği

        Baskil Kaymakamlığı, ilçede yeni kurulan Baskil Gençlerbirliği Spor Kulübü'ne malzeme desteğinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 13:51 Güncelleme: 11.01.2024 - 14:05
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        Baskil Gençlerbirliği Spor Kulübü'ne malzeme desteği
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        Baskil Kaymakamlığı, ilçede yeni kurulan Baskil Gençlerbirliği Spor Kulübü'ne malzeme desteğinde bulundu.

        Kulüp yöneticileri ve sporcular, Kaymakam Ömer Tuğrul Kundakçı'yı makamında ziyaret etti.

        Yöneticiler ve sporculara eşofman takımı, spor ayakkabısı ve malzeme desteğinde bulunan Kundakçı, gençlerin spor yapmaları ve kötü alışkanlıklardan korunmalarını önemsediklerini belirtti.

        Spora, sporcuya ve gençlere destek olmaya devam edeceklerini ifade eden Kundakçı, şöyle dedi:

        "İlçemizde yeni kurulan Baskil Gençlerbirliği Spor Kulübü yönetim ve teknik ekibiyle bir araya gelerek hayırlı olsun dileklerimizi ilettik. Takımımıza krampon, eşofman, futbol topu gibi malzeme desteğinde bulunduk. Sporcularımıza elimizden geldiği kadar sürekli yardımda bulunacağız."

        Kulüp Başkanı Özcan Uruk da, Kaymakam Kundakçı'ya teşekkür etti.

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        Galeri

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