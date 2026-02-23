Baskil'de din görevlileri toplantısı düzenlendi

Elazığ'ın Baskil Müftülüğü tarafından aylık olağan toplantı yapıldı.





İlçe Müftü Ferhat Elibol başkanlığında, müftülükte düzenlenen toplantıya, şube müdürleri, büro personelleri, cami imam ve hatipleri ile Kur'an kurslarının öğreticileri katıldı.





Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan toplantıda, ilçedeki din hizmetlerinin verimliliğini artırmak amacıyla yürütülen çalışmalar değerlendirildi, gelecek ay yapılması planlanan faaliyetler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.



Müftü Elibol, yürüttükleri özverili çalışmalardan dolayı personele teşekkür etti.



