Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri Haberleri

        Elazığ'da yiyecek aramak için köye inen kurtlar ile tavşanlar kamerada

        Elazığ'ın Baskil ilçesinde yiyecek aramak için köye inen kurtlar ile tavşanlar güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2026 - 20:02 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elazığ'da yiyecek aramak için köye inen kurtlar ile tavşanlar kamerada

        Elazığ'ın Baskil ilçesinde yiyecek aramak için köye inen kurtlar ile tavşanlar güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        İlçede zorlu geçen kış şartları ve soğuk hava, yaban hayatını olumsuz etkiliyor.

        Dağlık bölgelerde aç kalan kurtlar ve tavşanlar ilçeye bağlı Hacıhüseyinler köyüne indi.

        Köyün çevresinde yiyecek arayan kurt sürüsü ve tavşanlar, evlerin çevresine ve direklere yerleştirilen kameralarca kaydedildi.






        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Aileyi tehdit eden 3 zanlı tutuklandı
        Aileyi tehdit eden 3 zanlı tutuklandı
        Yargıtay'dan ortak tapulu arsalar için emsal karar
        Yargıtay'dan ortak tapulu arsalar için emsal karar
        "ABD, İran ile müzakere yapmaya hazır"
        "ABD, İran ile müzakere yapmaya hazır"
        Trump'ın konutuna izinsiz girmeye çalışan bir kişi öldürüldü
        Trump'ın konutuna izinsiz girmeye çalışan bir kişi öldürüldü
        ABD'nin İran'a yönelik askeri sevkiyatları sürüyor
        ABD'nin İran'a yönelik askeri sevkiyatları sürüyor
        Trabzonspor'a 45 dakika yetti!
        Trabzonspor'a 45 dakika yetti!
        Ramazan Günlüğü 4. Bölüm
        Ramazan Günlüğü 4. Bölüm
        TBMM Dilekçe Komisyonu'na gelen talepler
        TBMM Dilekçe Komisyonu'na gelen talepler
        Otobüsteki tehditte sözde savcı tutuklandı!
        Otobüsteki tehditte sözde savcı tutuklandı!
        Durakta kadın cinayeti! Karısını başından vurdu!
        Durakta kadın cinayeti! Karısını başından vurdu!
        Siber güvenlikte yapay zeka "depremi"
        Siber güvenlikte yapay zeka "depremi"
        Yazarlardan çarpıcı yorum: Ne yaptın Okan Buruk?
        Yazarlardan çarpıcı yorum: Ne yaptın Okan Buruk?
        Mağarada kurtarma operasyonu
        Mağarada kurtarma operasyonu
        'Gazi' olmak istiyorlar
        'Gazi' olmak istiyorlar
        Düştüğü araç üzerinden geçti!
        Düştüğü araç üzerinden geçti!
        Eline sağlık Bon Jovi
        Eline sağlık Bon Jovi
        Sahurdan iftara vücudun su dengesi nasıl korunur?
        Sahurdan iftara vücudun su dengesi nasıl korunur?
        Berlin'de Türk damgası
        Berlin'de Türk damgası
        'Sahursuz oruç' vücuda neler yapıyor?
        'Sahursuz oruç' vücuda neler yapıyor?

        Benzer Haberler

        Hafif ticari araç şarampole devrildi: 1 yaralı
        Hafif ticari araç şarampole devrildi: 1 yaralı
        Mikserden taşan beton, asfalt yola döküldü
        Mikserden taşan beton, asfalt yola döküldü
        Elazığ'da 40 metre yükseklikten dökülen şelale keşfedilmeyi bekliyor
        Elazığ'da 40 metre yükseklikten dökülen şelale keşfedilmeyi bekliyor
        Ağın'da şehit aileleri iftar programında buluştu
        Ağın'da şehit aileleri iftar programında buluştu
        Ramazan soflarının vazgeçilmezi 'Badem Şekerine' yoğun talep
        Ramazan soflarının vazgeçilmezi 'Badem Şekerine' yoğun talep
        Elazığ'da Fırat Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi
        Elazığ'da Fırat Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi