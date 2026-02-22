Canlı
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri Haberleri

        Ağın'da şehit aileleri iftar programında buluştu

        Elazığ'ın Ağın ilçesinde şehit aileleri için iftar programı düzenlendi.

        Giriş: 22.02.2026 - 11:07
        Ağın'da şehit aileleri iftar programında buluştu

        Elazığ'ın Ağın ilçesinde şehit aileleri için iftar programı düzenlendi.


        Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Kaymakamlık tarafından Badem Adası Konukevi'nde verilen iftara, Kaymakam Tuğçe Yılmaz, Belediye Başkanı Şeref Çakar, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Emre Özkaynak, İlçe Emniyet Amiri Sevil Ardıç ve İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf Müdürü Dursun Kara ve şehit aileleri katıldığı belirtildi.

        Açıklamada, "Kaymakamlığımız tarafından düzenlenen iftar yemeğinde aziz şehitlerimizin emaneti olan kıymetli aileleri ile birlikte iftarda bir araya geldik." ifadesi kullanıldı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

