İspanya'da "kötülükleri kovmak için" atlar ateş üzerinden atlatıldı

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Bunun, bir yıl boyunca köylüleri ve hayvanları hastalıktan koruduğuna ve kötü ruhlardan arındırdığına inanan köylüler, daha fazla duman olması amacıyla ateşi yakarken yaş ağaç dalları kullandı.

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Diğer yandan etkinliğe katılan kadın at binicilerinden Libertad Gonzalez, AA muhabirine, "Üç yıldır atıyla ateşlerin üzerinden atlıyorum. Asıl tehlikeli olan bence aşağıda olmak, atın üzerinde daha güvenlisin. Benim içim büyük bir heyecan ve yoğun bir şekilde içimde hissediyorum." dedi.