Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa İSTANBUL'DA DEHŞET | Kız kardeşinin sevgilisine lunaparkta saldırdı!

        O anlar kamerada! Lunaparkta kurşun yağmuru!

        İstanbul'da, kız kardeşinin sevgilisi olduğunu öne sürdüğü kişiyi, lunaparkta gören saldırgan, onlarca çocuğun arasında silahla defalarca ateş açtı. O sırada çocuğunu oyun oynamaya getiren bir baba ellerini kaldırarak saldırganları durdurmaya çalıştı. 1 kişinin yaralandığı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen saldırganlardan 1´i tutuklanırken diğeri ise serbest bırakıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 11:15 Güncelleme: 17.01.2024 - 11:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        O anlar kamerada! Lunaparkta kurşun yağmuru!
        ABONE OL
        ABONE OL

        İstanbul Arnavutköy'de olay, 14 Ocak Pazar Günü Merkez Mahallesi´nde meydana geldi. Lunaparka gelen 16 ve 17 yaşındaki 2 saldırgandan biri, iddiaya göre kız kardeşinin sevgilisi olduğunu öne sürdüğü kişiyi ve yanındaki arkadaşını gördü.

        ONLARCA ÇOCUK ARASINDA ATEŞ AÇTI

        DHA'da yer alan habere göre şüpheliler yanlarındaki silahı çıkararak ateş etmeye başladı. Parkta o sırada olan onlarca çocuk ve aileleri ile saldırının hedefindeki iki kişi panikle kaçmaya başladı.

        REKLAM

        BİR KİŞİ YARALANDI, 2 KİŞİ YAKALANDI

        Saldırıda 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri 2 saldırganı yakaladı.

        BİR ZANLI TUTUKLANDI

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen saldırganlardan 1´i tutuklanırken diğeri ise serbest bırakıldı. Saldırı sonucunda yaralanan 1 kişinin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

        SALDIRI ANI KAMERADA

        Öte yandan saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, saldırı anında oyuncakta bulunan çocuğunu bekleyen bir babanın ellerini kaldırarak saldırganları durdurmaya çalıştığı da görülüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #istanbul
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Deprem felaketi sonrası bulanık su endişesi!
        Deprem felaketi sonrası bulanık su endişesi!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Yapı ve vergi güvenliğine katkı yapacak
        Yapı ve vergi güvenliğine katkı yapacak
        Kötülükleri kovmak için atlar ateş üzerinden atlatıldı
        Kötülükleri kovmak için atlar ateş üzerinden atlatıldı
        Emekliye ek zam farkı nasıl ödenecek?
        Emekliye ek zam farkı nasıl ödenecek?
        AB'den tescilli ilk baharatımız oldu!
        AB'den tescilli ilk baharatımız oldu!
        40 yıllık evliydiler! Vazolu kavgada acı son!
        40 yıllık evliydiler! Vazolu kavgada acı son!
        "Arkadaşım sevgilimle sevgili oldu"
        "Arkadaşım sevgilimle sevgili oldu"
        Uzay yolculuğuna saatler kaldı
        Uzay yolculuğuna saatler kaldı
        Abdülkerim'e dev talip!
        Abdülkerim'e dev talip!
        İşten ayrılmadan çelik kasanın anahtarını yaptırdı!
        İşten ayrılmadan çelik kasanın anahtarını yaptırdı!
        Arsenal'le anlaşma yakın!
        Arsenal'le anlaşma yakın!
        YSK Başkanı'ndan 31 Mart açıklaması
        YSK Başkanı'ndan 31 Mart açıklaması
        Çin verilerini paylaştı: 1949'dan bu yana en düşük seviyede!
        Çin verilerini paylaştı: 1949'dan bu yana en düşük seviyede!
        İsveç'te son 58 yılın en soğuk günü yaşandı!
        İsveç'te son 58 yılın en soğuk günü yaşandı!
        Sis, sağanak ve kar alarmı!
        Sis, sağanak ve kar alarmı!
        Trafik'in acısını kaskodan çıkardılar
        Trafik'in acısını kaskodan çıkardılar
        Emekliye ek zam oranı belli oldu
        Emekliye ek zam oranı belli oldu