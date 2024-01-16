Elazığ'dan 65 ülkeye ihracat edilen "vişne mermeri" tescillendi

Elazığ'dan 65 ülkeye ihraç edilen vişne mermeri tescillendi.

Alacakaya ilçesindeki mermer ocaklarından çıkarılan vişne mermerinin Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) koordinasyonunda Elazığ Belediyesi, Elazığ Mermerciler ve Madenciler Derneği, Elazığ Organize ve Sanayi Bölgesi, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası ve Fırat Üniversitesi işbirliğiyle tescil sürecinin başlatılmasının ardından mermer, coğrafi işaret tescil belgesi aldı.

Asya, Avrupa, Amerika, Afrika ve Avustralya olmak üzere 5 kıtada 65 ülkeye ihraç edilen vişne mermeri; rengi, beyaz damarlı desenleri ve kalitesiyle ihraç edildiği ülkelerdeki lüks rezidans, otel, alışveriş merkezi, mağaza zinciri ve villa gibi prestijli mekanlarda dekoratif amaçlı büyük talep görüyor.

Elazığ vişne mermeri, Beyaz Saray ve Kabe'nin yanı sıra İstanbul Finans Merkezi, İstanbul Havalimanı, Çankaya Köşkü ve tanınmış lüks otelleri içeren birçok prestijli mekan ve projelerde de kullanıldı.

FKA Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu, yaptığı açıklamada, vişne mermerinin tesciline yönelik Türk Patent ve Marka Kurumuna yapılan başvurunun olumlu sonuçlandığını belirtti.

Vişne mermerinin Elazığ ve Türkiye için önemli bir marka değeri olduğunu ifade eden Yoğunlu, şunları kaydetti:

"Köklü bir geçmişe sahip olan Elazığ vişne mermeri, ilimiz ekonomisinde önemli bir yere sahip. Zemin rengi vişneyi andıran, grimsi kırmızı ve mor karışımı olup üzerinde zemin içinde devam eden beyaz renkli damar yapıları bulunur.

Bordo rengiyle dünyadaki birçok ülkeden talep edilmektedir. Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde çıkarılan mermerimiz çok sayıda ülkeye ihraç edilmektedir. Kabe yerleşkesi içerisinde bulunan Safa-Merve Tepeleri, Mescid-i Haram, kraliyet sarayları ve Beyaz Saray gibi yapılarda kullanılmıştır. Tescilin ilimize, bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."