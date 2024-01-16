Elazığ'da otomobil ile panelvanın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde otomobil ile panelvanın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

M.Ç. idaresindeki 34 EB 8230 plakalı otomobil, Elazığ-Bingöl kara yolunun Çaybağı mevkisinde E.A. yönetimindeki 44 FJ 890 plakalı panelvan ile çarpıştı.

Kazada, otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi

Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

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