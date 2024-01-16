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        Elazığ'da otomobil ile panelvanın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde otomobil ile panelvanın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 16:17 Güncelleme: 16.01.2024 - 16:28
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        Elazığ'da otomobil ile panelvanın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
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        Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde otomobil ile panelvanın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        M.Ç. idaresindeki 34 EB 8230 plakalı otomobil, Elazığ-Bingöl kara yolunun Çaybağı mevkisinde E.A. yönetimindeki 44 FJ 890 plakalı panelvan ile çarpıştı.

        Kazada, otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi

        Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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