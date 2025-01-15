İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Elazığ'a yaptıracağı okul, yarım kaldı; yüklenici firma ve belediyeden açıklama

ELAZIĞ’da, 24 Ocak 2020’deki depremde hasar gören ve yıkılan Atatürk Lisesi’nin yeniden inşası için İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ihalenin ardından yüklenici firma, zarara uğradıklarını belirterek sözleşmeyi feshedip, konuyu yargıya taşıdı. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada ise “23.08.2024 tarihinde firmaya ihtarname gönderilmiş ve fesih işlemleri başlatılmıştır” denildi.

Elazığ’da 24 Ocak 2020 depreminde hasar gören ve yıkılan Atatürk Lisesi’nin yeniden inşası için 2023 yılının mayıs ayında İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından ihale başlatıldı. 62 milyon lira bedelle ihale edilen 32 derslikli okul projesini üstlenen yüklenici firma, yaptığı imalatlara ve hak edişlere karşılık ödeme alamadıklarını ve zarara uğradıkları iddiasıyla, sözleşmeyi feshetti.

‘FİRMALARIMIZA İHALE YASAĞI GETİRİLDİ’

Yüklenici firma olan Arin Yapı ve Zanew İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Demirci, firmalarına Kamu İhale Kurumu tarafından ihale yasağı getirildiğini ifade ederek, “2023 yılında mayıs ayında ihalesi yapılan Atatürk Lisesi inşaatı ihalesi, şirketimiz tarafından ihale yoluyla alınmıştır. Yaptığımız imalatlarda, yaptığımız hak edişlerde paramızı alamadık. Bununla ilgili İzmir Büyükşehir Belediyesi İzbeton A.Ş. ile yaptığımız görüşmelerde şu an paralarının olmadığını ve seçim sonrası ödeme yapacaklarını söylediler. Bununla ilgili kış şartları da göz önünde bulundurarak, şantiyemizi kısmi olarak durdurduk ve seçim sonrası kendileriyle yapmış olduğumuz görüşmelerde, paralarının olmadığını ve ödeme yapamayacaklarını bildirdiler. Biz de bununla ilgili zaten daha önceden noter ihtarnamesi göndermiştik. Kendilerine alacaklarımızın ödenmesi ve gelecek yılla ilgili ödeme planlarının belirlenmesiyle ilgili bir yazı yazmıştım. Maalesef bununla da bir dönüş alamadığımız için tek taraflı biz bu sözleşmeyi feshettik. Buna dayanarak 8’inci ayın 15'inde kendileri de tek taraflı sözleşmeyi feshettiklerini bize ihtarname yoluyla bildirdiler ve bu esnada araya ara bulucu avukatların girmesi ve uzlaşılması için bir yol buldular. Biz maalesef ara bulucu uzlaşmasında anlaşamadık. Bununla ilgili olarak kendileri bizim içeride bulunan nakdi teminatlarımızı yakmaya çalıştılar. Bununla ilgili biz İzmir idari mahkemelerden yürütmeyi durdurma kararı aldık, teminatlarımızı yakmamaları için gereken önlemleri aldık ve kendilerine ilettik. Bununla ilgili olarak alacaklarımız ile ilgili başlattığımız icra takiplerine itiraz ettiler. Bununla ilgili biz bir mahkeme açtık ve şu an mahkemelerimiz devam ediyor. İlk mahkememiz 22 Ocak’ta başlayacak. Bununla ilgili bu süreç devam ederken, kendileri 8’inci ayın 1’i itibarıyla Kamu İhale Kurumu’ndan bize ihale yasağı aldırmışlardır. Burada firmalarımız mağdur durumdadır. Alacağımızı alamadığımız için mahkemeler devam ettiği ve sonuçlanmadığı halde böyle bir karar alınmasını kınıyoruz ve çok üzülüyoruz” dedi.