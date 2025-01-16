Elazığ'da otomobilin çarptığı motosikletteki kurye ağır yaralandı
Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı.
Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı.
K.K'nin kullandığı 06 ED 1271 plakalı otomobil, Profesör Doktor Turan Yazgan Caddesi'nde, A.A. yönetimindeki 23 AFC 178 plakalı motosiklete çarptı.
Kazada, bir adrese sipariş götüren kurye ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı kurye sağlık ekiplerince Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
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