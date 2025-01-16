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        Kazada otomobilin altında kalan motokurye ağır yaralandı

        ELAZIĞ'da otomobille motosikletin çarpıştığı kazada aracın altında kalan kurye A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 15:59 Güncelleme: 16.01.2025 - 16:05
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        Kazada otomobilin altında kalan motokurye ağır yaralandı
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        ELAZIĞ'da otomobille motosikletin çarpıştığı kazada aracın altında kalan kurye A.A., ağır yaralandı.

        Kaza, öğleden sonra merkeze bağlı Abdullahpaşa Mahallesi Saray Bosna Caddesi'nde meydana geldi. Kurye A.A idaresindeki 23 AFC 178 plakalı motosiklet ile K.K. idaresindeki 06 ED 1271 plakalı otomobil çarpıştı. Otomobilin altında kalan kurye A.A., ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan A.A., ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. A.A.'nın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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