Ünlü yönetmen David Lynch, hayatını kaybetti
ABD'li ünlü yönetmen David Lynch, 78 yaşında hayatını kaybetti
'Blue Velvet', 'Mulholland Drive', 'Eraserhead', 'Wild at Heart', 'Dune' ve 'The Elephant Man' gibi filmleriyle sinema tarihine tanınan ünlü yönetmen David Lynch, 78 yaşında hayatını kaybetti.
David Lynch’in ölüm haberini ailesi sosyal medya üzerinden duyurdu. Yapılan açıklamada; "Artık aramızda olmadığı için dünyada büyük bir boşluk var" ifadeleri yer aldı.
Geçtiğimiz yıl amfizem teşhisi konulan usta yönetmen, verdiği bir röportajda, hayatı boyunca sigara içmesinin bu hastalığa neden olduğunu açıklamıştı.