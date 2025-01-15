Elazığ'da öğrencilerin matematik becerisi oyunlarla gelişiyor

SUAT ÖZTÜRK - Elazığ'da hayata geçirilen "Bir Deha Lego" projesi kapsamında öğrencilerin matematik becerisi oyunlarla gelişiyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce öğrencilere matematiği sevdirmek için "Bir Deha Lego" projesi hazırlandı. Proje kapsamında kentteki 80 ilkokulda görevli öğretmenlere yönelik düzenlenen programda, proje ve lego oyunlarıyla ilgili bilgi verildi, hayırseverlerin desteğiyle alınan 5 bin lego seti dağıtıldı.

Öğretmenler, oyun setleriyle öğrencilerle oyun oynuyor, bu sayede öğrencilerin matematik becerisi artıyor.

- "Legoyu eğitim aracı olarak kullanıyoruz"

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, AA muhabirine, projeyle küçük yaşlardan itibaren çocuklara matematiği aşılamayı hedeflediklerini söyledi.

Projenin ilkokul seviyesindeki çocuklara matematiksel becerileri kazandırma ve el koordinasyonlarını geliştirme açısından önemine işaret eden Yiğit, öğrencilerde ekip ve grup olma becerisinin de geliştiğini anlattı.

"Legoyu sadece oyuncak değil, eğitim aracı olarak kullanıyoruz." diyen Yiğit, öğretmenlere proje hakkında eğitim verdiklerini bildirdi.

Yiğit, proje kapsamında 80 ilkokulda 100 öğretmenle çalıştıklarına değinerek, şunları kaydetti:

"İlk aşamada 5 bin öğrenciye ulaştık. Bir sonraki aşamada da sınıflar arasındaki değişimle bu sayıyı ikiye ve üçe katlayacağız. Yıl boyunca devam edecek. Çocuklar legoları arkadaşlarına devredecek. Bu sayede öğrenciler temiz kullanma, paylaşımcı olma kültürünü de kazanacaklar. Türkiye Yüzyılı modeliyle de doğrudan ilintili bir proje oldu. Çocukların kendi ürünlerini oluşturması, değişik tokuş yapması, bununla ilgili hayal kurması, bunun içerisinde yer alması, aslında tam anlamıyla istediğimiz bir şey."

- "Çocukların en önemli dünyası oyuncaklarıdır"

Projede görev alan öğretmenlerden Şeyma Gür Sağırlar da projeyle çocukların dünyasına girmeye çalıştıklarını söyledi.

"Çocukların en önemli dünyası oyuncaklarıdır. Bu anlamda da eğitici, eğitime entegre edilebilecek oyuncak olan legolardan faydalandık. Lego dünyasıyla çocuklarımızı tanıştırmak istedik. Çünkü çocuklar bir olayı içselleştirdiği ve onu kendilerine ait hissettikleri zaman çok daha iyi öğrenebiliyorlar." diyen Sağırlar, lego oyunlarının çocukların özellikle sayı dünyasına hitap ettiğini dile getirdi.