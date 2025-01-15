Kerem Bürsin ile Melisa Sabancı Tapan, Ayvalık'ta

Kerem Bürsin; uzun süren aşk orucunu, Türkan Sabancı ile merhum Sakıp Sabancı'nın torunu olan Melisa Sabancı Tapan (Sevil Sabancı ile Bedri Eran Tapan'ın kızı) ile bozmuştu.

Kerem Bürsin ile Melisa Sabancı Tapan, birlikte fotoğraflanmamaya itina gösteriyor. Sosyal medya hesaplarından değil birlikte, birbirlerinin fotoğraflarını paylaşmıyorlar.

Kerem Bürsin ile Melisa Tapan'ın 8 aylık ilişkilerinde birlikte çekilen sadece bir fotoğraf görüldü.

Melisa Sabancı Tapan, geçtiğimiz günlerde, Kerem Kerem Bürsin ile ilgili sorulara; "Çok mutluyuz. Her şey çok güzel gidiyor. Ancak ikimiz de özel hayatımızla gündemde olmak istemiyoruz. İkimiz de işlerimizden dolayı yoğunuz. Çok görüşemiyoruz, biraz ayrı kaldık" yanıtını vermişti.