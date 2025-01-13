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        Yerinden fırlayan tekerin karşı yöne geçmesini engelledi; o anlar kamerada

        ELAZIĞ'da yerinden fırlayan tekerin karşı yöne geçmesini engellemeye çalışan kamyon şoförünün mücadelesi, cep telefonuyla kayda alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.01.2025 - 17:54 Güncelleme: 13.01.2025 - 18:00
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        Yerinden fırlayan tekerin karşı yöne geçmesini engelledi; o anlar kamerada
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        ELAZIĞ'da yerinden fırlayan tekerin karşı yöne geçmesini engellemeye çalışan kamyon şoförünün mücadelesi, cep telefonuyla kayda alındı.

        Elazığ Güney Çevre Yolu'nda seyir halindeki bir kamyonun sağ arkadaki 2 tekeri, henüz bilinmeyen bir nedenle yerinden fırladı. Havalimanı yolu istikametine doğru ilerleyen kamyonun şoförü, durumu fark edip hızla ilerleyen tekerleri yol kenarında tutmaya çalıştı. Tekerlerden biri bir süre sonra yolun sağındaki araziye yuvarlandı. Şoför, hızını artırıp diğer tekerin karşı yöne geçip gelen araçlara çarpmasını önledi. Kamyon şoförünün bu mücadelesi, arkadan gelen başka bir araçtaki kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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