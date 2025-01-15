Skriniar transferinde 2 rakip birden!
Süper Lig'de ve Avrupa'da namağlup yoluna devam eden Galatasaray, kadrosunu güçlendirmek için harekete geçti. Stoper mevkisi için Milan Skriniar'ı gündemine alan sarı-kırmızılılara, transferde 2 rakip birden çıktı.
Devre arası transfer döneminin başlamasıyla birlikte Galatasaray, çalışmalarına hız verdi.
Savunma bölgesini güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılı takım, PSG'de fazla forma şansı bulamayan Milan Skriniar'ı gündeme almıştı.
Yıllık 10 milyon Euro kazanan Slovak stoper için G.Saray'ın sezonun geri kalanı için ücretinin yarısını (2.5 milyon Euro) karşılama teklifiyle Fransız kulübünün kapısına gittiği iddia edilmişti.
SKRINIAR'A 2 TALİP DAHA
Fransız basınından L'Equipe, Premier Lig temsilcileri Tottenham ve Aston Villa'nın da transferde devreye girdiğini yazdı.
Devre arasında 29 yaşındaki oyuncuyla kesin olarak yolların ayrılması beklenirken, Paris temsilcisinin Skriniar'ı bonservisiyle yollamak istediği kaydedildi.
Skriniar'ın kalıcı olarak bir takıma imza atamaması halinde ise zorunlu satın alma opsiyonlu göndereceği haberin detaylarında yer aldı.