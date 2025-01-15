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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Skriniar transferinde 2 rakip birden! - Galatasaray Haberleri

        Skriniar transferinde 2 rakip birden!

        Süper Lig'de ve Avrupa'da namağlup yoluna devam eden Galatasaray, kadrosunu güçlendirmek için harekete geçti. Stoper mevkisi için Milan Skriniar'ı gündemine alan sarı-kırmızılılara, transferde 2 rakip birden çıktı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.01.2025 - 10:35 Güncelleme: 15.01.2025 - 10:35
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        Devre arası transfer döneminin başlamasıyla birlikte Galatasaray, çalışmalarına hız verdi.

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        Savunma bölgesini güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılı takım, PSG'de fazla forma şansı bulamayan Milan Skriniar'ı gündeme almıştı.

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        Yıllık 10 milyon Euro kazanan Slovak stoper için G.Saray'ın sezonun geri kalanı için ücretinin yarısını (2.5 milyon Euro) karşılama teklifiyle Fransız kulübünün kapısına gittiği iddia edilmişti.

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        SKRINIAR'A 2 TALİP DAHA

        Fransız basınından L'Equipe, Premier Lig temsilcileri Tottenham ve Aston Villa'nın da transferde devreye girdiğini yazdı.

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        Devre arasında 29 yaşındaki oyuncuyla kesin olarak yolların ayrılması beklenirken, Paris temsilcisinin Skriniar'ı bonservisiyle yollamak istediği kaydedildi.

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        Skriniar'ın kalıcı olarak bir takıma imza atamaması halinde ise zorunlu satın alma opsiyonlu göndereceği haberin detaylarında yer aldı.

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        Slovak yıldız son olarak 12 Ocak Pazar günü Ligue 1'de oynanan St. Etienne maçında kadroya alınmamıştı.

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        Güncel piyasa değeri 15 milyon Euro olarak gözüken Skriniar, bu sezon PSG'de 5 maça çıktı ve 381 dakika sahada kalabildi.

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