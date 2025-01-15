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        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA HABERİ: Adana'da, 3 kişi boğazları kesilmiş halde ölü bulundu | Son dakika haberleri

        Kahvaltı sonrası vahşet! Aynı aileden 3 kişi boğazı kesilerek öldürüldü!

        Adana'da, bir evde 64 yaşındaki Yusuf Tehçi ile 61 yaşındaki eşi Hüsne ve kız kardeşi 53 yaşındaki Semiha Tehçi'nin boğazları kesilerek öldürülmüş cansız bedenleri bulundu. Olay yerine çok sayıda güvenlik ekibi sevk edildi ve inceleme başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 10:58 Güncelleme: 15.01.2025 - 11:29
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        Kahvaltı sonrası vahşet! Aynı aileden 3 kişi boğazı kesilerek öldürüldü!
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        Adana'da olay, sabah saatlerinde Yüreğir ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde meydana geldi. Dolmuş şoförü Yusuf Tehçi'nin (64) evine giden yakınları, kapıyı açan olmayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        ÜÇÜNÜN DE BOĞAZI KESİLMİŞ

        Öldürülen Hüsne Tehçi, 61 yaşındaydı.
        Öldürülen Hüsne Tehçi, 61 yaşındaydı.

        DHA'da yer alan habere göre ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kapısı çilingire açtırılarak girilen evde ekipler, Yusuf Tehçi ile eşi Hüsne (61) ve kız kardeşi Semiha Tehçi'nin (53) boğazları kesilerek öldürülmüş cesediyle karşılaştı.

        KAHVALTIDAN SONRA YAŞANMIŞ

        Öldürülen Yusuf Tehçi, 64 yaşındaydı.
        Öldürülen Yusuf Tehçi, 64 yaşındaydı.

        Evde inceleme yapan ekipler, ailenin kahvaltı yaptıktan sonra olayın yaşandığını belirledi.

        AİLE YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

        Acı haberi alan aile yakınları, evin bulunduğu sokağa gelerek sinir krizi geçirdi.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        CENAZELER ADLİ TIPA GÖNDERİLDİ

        3 kişinin cenazesi ise ilk incelemenin ardından otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

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