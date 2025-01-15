Kahvaltı sonrası vahşet! Aynı aileden 3 kişi boğazı kesilerek öldürüldü! Adana'da, bir evde 64 yaşındaki Yusuf Tehçi ile 61 yaşındaki eşi Hüsne ve kız kardeşi 53 yaşındaki Semiha Tehçi'nin boğazları kesilerek öldürülmüş cansız bedenleri bulundu. Olay yerine çok sayıda güvenlik ekibi sevk edildi ve inceleme başlatıldı

Demirören Haber Ajansı Giriş: 15.01.2025 - 10:58 Güncelleme: 15.01.2025 - 11:29 facebook

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