Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Borç kavgası kanlı bitti! Kayınpederini sırtından bıçakladı | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Borç kavgası kanlı bitti! Kayınpederini sırtından bıçakladı!

        Samsun'da, 42 yaşındaki A.K. ile damadı 22 yaşındaki H.Y. arasında borç meselesi nedeniyle çıkan kavgada damat H.Y., kayınpederini sırtından bıçakladı. Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 09:58 Güncelleme: 15.01.2025 - 09:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Borç kavgası kanlı bitti! Kayınpederini sırtından bıçakladı!
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Samsun'da olay edinilen bilgiye göre, Bafra ilçesinde Dededağı Mahallesi'nde meydana geldi. A.K. (42) ile damadı H.Y. (22) arasında borç meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

        KAYINPEDERİNİ BIÇAKLADI

        AA'daki habere göre tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine H.Y, kayınpederi A.K'yi sırtından bıçakladı.

        YARALI HALDE ARAÇLA HASTANEYE GİTTİ

        Kendi kullandığı aracıyla Bafra Devlet Hastanesi'ne giden A.K, buradaki müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edildi.

        DAMAT VE 2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

        Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli H.Y. ile kardeşi O.Y. (24) ve babası K.Y'yi (56) gözaltına aldı. K.Y. ve O.Y, jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, H.Y'nin işlemleri ise sürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Samsun
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        4 yaşındaki oğlunu boğup çöpe atmıştı! Katil anne tutuklandı!
        4 yaşındaki oğlunu boğup çöpe atmıştı! Katil anne tutuklandı!
        İsrail'de ateşkes beklentisi
        İsrail'de ateşkes beklentisi
        Doğum günü kutlaması faciayla bitti!
        Doğum günü kutlaması faciayla bitti!
        Schmidt ısrarı!
        Schmidt ısrarı!
        Kışın D vitamini eksikliği depresyon sebebi
        Kışın D vitamini eksikliği depresyon sebebi
        Kilo verince yağlar nereye gider?
        Kilo verince yağlar nereye gider?
        Lavrov'dan Napolyon ve Hitler benzetmesi
        Lavrov'dan Napolyon ve Hitler benzetmesi
        Beraber olsalar da ayrılar
        Beraber olsalar da ayrılar
        Tülay'ı öldürmeden önce cezasını araştırmıştı! Hüküm verildi!
        Tülay'ı öldürmeden önce cezasını araştırmıştı! Hüküm verildi!
        Dünyanın en gizemli ve korkutucu noktası!
        Dünyanın en gizemli ve korkutucu noktası!
        Efsane mi, doğru mu? Ayakta su içmek zararlı mı?
        Efsane mi, doğru mu? Ayakta su içmek zararlı mı?
        Akdoğan'dan Habertürk'e açıklamalar
        Akdoğan'dan Habertürk'e açıklamalar
        Kapıcı gündelikçi primleri belli oldu
        Kapıcı gündelikçi primleri belli oldu
        "Çocuktan al gişeyi"
        "Çocuktan al gişeyi"
        Starbucks'ta ürün almayanlar kafeyi ve tuvaletleri kullanamayacak
        Starbucks'ta ürün almayanlar kafeyi ve tuvaletleri kullanamayacak
        Sağanak yağmur, kar yağışı uyarıları
        Sağanak yağmur, kar yağışı uyarıları
        Mourinho'nun transfer listesi belli oldu!
        Mourinho'nun transfer listesi belli oldu!
        Balkondan düşerek ölmüştü! Eşi tahliye edildi
        Balkondan düşerek ölmüştü! Eşi tahliye edildi
        Çöpte bulduğu 30 bin doları sahibine verdi
        Çöpte bulduğu 30 bin doları sahibine verdi
        Yasin Özcan Aston Villa'da!
        Yasin Özcan Aston Villa'da!