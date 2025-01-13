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        Elazığ'da aydınlatma direğine ve ağaca çarpan otomobil sürücüsü kayıplara karıştı

        ELAZIĞ'da aydınlatma direğine ve ağaca çarpan otomobilin sürücüsü, araçtan inerek kayıplara karıştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.01.2025 - 23:55 Güncelleme: 14.01.2025 - 00:00
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        Elazığ'da aydınlatma direğine ve ağaca çarpan otomobil sürücüsü kayıplara karıştı
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        ELAZIĞ’da aydınlatma direğine ve ağaca çarpan otomobilin sürücüsü, araçtan inerek kayıplara karıştı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

        Kaza, akşam saatlerinde Zübeyde Hanım Caddesi’nde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 23 ABZ 669 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak refüjde bulunan aydınlatma direği ve ağaca çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis, sürücünün kazanın ardından olay yerinden ayrıldığını belirledi. Sürücünün bulunması için çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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