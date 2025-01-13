Elazığ'da aydınlatma direğine ve ağaca çarpan otomobil sürücüsü kayıplara karıştı

Kaza, akşam saatlerinde Zübeyde Hanım Caddesi’nde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 23 ABZ 669 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak refüjde bulunan aydınlatma direği ve ağaca çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis, sürücünün kazanın ardından olay yerinden ayrıldığını belirledi. Sürücünün bulunması için çalışma başlatıldı.

ELAZIĞ’da aydınlatma direğine ve ağaca çarpan otomobilin sürücüsü, araçtan inerek kayıplara karıştı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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