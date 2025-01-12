Elazığ'da göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti

AFAD ekiplerince toprak altından çıkarılan işçi, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Zafran Mahallesi'nde bir inşaat şantiyesinde altyapı için kanal kazası esnasında meydana gelen göçükte işçi Musa K. (48) toprak altında kaldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.