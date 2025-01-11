CHP'li 21 milletvekilinden oluşan çalışma grubu Elazığ'da ziyaretlerde bulundu

CHP'li 21 milletvekilinden oluşan çalışma grubu, Elazığ'da temaslarda bulundu.

Başkanlığını CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'un yaptığı çalışma grubu, Vali Numan Hatipoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Daha sonra basına kapalı bazı ziyaretler gerçekleştiren çalışma grubu, ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı sürdürülen Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde incelemede bulundu.

Erol, burada yaptığı açıklamada, Tunceli ve Elazığ'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Elazığ'da yaşanan depremlerden sonra oluşturulan yeni yerleşim bölgelerini gezdiklerini belirten Erol, kentte İstanbul, Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediyelerince 3 okul yapıldığını bildirdi.

Erol, şunları kaydetti:

"İstanbul Büyükşehir Belediyemizin yaptığı okuldayız. Buranın inşaat imalatları bitti. Yalnızca montaj işlerinin kaldığı bir süreç var. Mart ayı gibi bitecek. Bu aslında bir okul değil. Yani normal standartlara göre ekonomik karşılığı 10 okul büyüklüğünde. Normal bir okulun 70-80 milyon liralık bir maliyeti varsa buranın 700-800 milyon liralık bir maliyeti var. Bu okulu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Elazığ'a kazandırdı. Yalnızca ekonomik boyutu da değil aynı zamanda eğitimdeki ve fiziki koşullarının farklılığıyla da önemsenen bir okul. Türkiye'de emsali olmayan uygulamalı bir okul. Atölyeleriyle, fiziki koşullarıyla, salonlarıyla, eğitim alanlarıyla özel planlanmış bir okul. Burada uygulamalı bir eğitim süreci yaşanacak."