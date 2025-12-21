Beşiktaş Kulübünün "İyiliğe Kanat Aç Projesi" kapsamında Elazığ'a gelen heyet ziyaretlerde bulundu

Beşiktaş Kulübünce hayata geçirilen "İyiliğe Kanat Aç Projesi" kapsamında Elazığ'a gelen heyet ziyaretler gerçekleştirdi.

Kente gelen, Kulüp Başkanı Serdal Adalı'nın eşi Eren Adalı, İkinci Başkan Hakan Daltaban'ın eşi Evrim Daltaban, Asbaşkan ve İcra Kurulu Başkanı Murat Kılıç'ın eşi Cemafer Kılıç, Futbol Altyapıdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Toygun Batallı'nın eşi Halide Pınar Batallı ile İcra Kurulu ve Sivil Toplum Proje Danışmanı Şule Gökırmak ve Beşiktaş Başkanı Adalı'nın özel kalem müdürü Yonca Yaş, ilk olarak Elazığ Hipodromunu ziyaret etti.

Burada sosyal sorumluluk projeleri kapsamında kullanılmayan malzemelerin değerlendirilmesiyle oluşturulan empati parkuru, geri dönüşüm kütüphanesi ile oyun parkını gezen heyet, yetkililerden bilgi aldı.

Pasta kesiminin yapıldığı ziyarette, katılımcılara çeşitli hediyeler verildi ve toplu fotoğraf çekildi.

Eren Adalı, ziyaret sırasında, İyiliğe Kanat Aç Projesi'nin dışında da Elazığ'da yürütülen çalışmalarda birlikte yürümek istediklerini belirtti.