        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Beşiktaş Kulübünün "İyiliğe Kanat Aç Projesi" kapsamında Elazığ'a gelen heyet ziyaretlerde bulundu

        Giriş: 21.12.2025 - 16:30 Güncelleme: 21.12.2025 - 16:30
        Beşiktaş Kulübünce hayata geçirilen "İyiliğe Kanat Aç Projesi" kapsamında Elazığ'a gelen heyet ziyaretler gerçekleştirdi.

        Kente gelen, Kulüp Başkanı Serdal Adalı'nın eşi Eren Adalı, İkinci Başkan Hakan Daltaban'ın eşi Evrim Daltaban, Asbaşkan ve İcra Kurulu Başkanı Murat Kılıç'ın eşi Cemafer Kılıç, Futbol Altyapıdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Toygun Batallı'nın eşi Halide Pınar Batallı ile İcra Kurulu ve Sivil Toplum Proje Danışmanı Şule Gökırmak ve Beşiktaş Başkanı Adalı'nın özel kalem müdürü Yonca Yaş, ilk olarak Elazığ Hipodromunu ziyaret etti.

        Burada sosyal sorumluluk projeleri kapsamında kullanılmayan malzemelerin değerlendirilmesiyle oluşturulan empati parkuru, geri dönüşüm kütüphanesi ile oyun parkını gezen heyet, yetkililerden bilgi aldı.

        Pasta kesiminin yapıldığı ziyarette, katılımcılara çeşitli hediyeler verildi ve toplu fotoğraf çekildi.

        Eren Adalı, ziyaret sırasında, İyiliğe Kanat Aç Projesi'nin dışında da Elazığ'da yürütülen çalışmalarda birlikte yürümek istediklerini belirtti.

        Heyet daha sonra Sevgi Evlerini ziyaret ederek, devlet korumasındaki çocuklarla bir araya geldi ve onlara çeşitli hediyeler verdi.

        İyiliğe Kanat Aç Projesi ile devlet koruması altındaki çocuklara destek verme ve sosyal farkındalık oluşturmanın amaçlandığı belirtildi.

        Ziyaretlerde, Vali Yardımcısı Armağan Yazıcı, Vali Numan Hatipoğlu'nun eşi Ayfer Hatipoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin'in eşi Ayşe Yıldız Yeğin, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın eşi Arzu Şerifoğulları ile İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel'in eşi Ayşen Karayel de yer aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

