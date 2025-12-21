Elazığ'da 2 firari hükümlü yakalandı

Bu kapsamda, hakkında "dolandırıcılık" suçlarında 135 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.B, ile "uyuşturucu madde ticareti" yapmak suçundan 15 yıl hapis cezası bulunan Ö.D. yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülerin yakalanması için çalışma yaptı.

