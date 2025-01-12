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        Elazığ'da altyapı kazısında göçük: 1 işçi ölü

        ELAZIĞ'da, altyapı için kazılan kanalda oluşan göçükte toprak altında kalan Musa Kaçar (48), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.01.2025 - 19:42 Güncelleme: 12.01.2025 - 19:45
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        Elazığ'da altyapı kazısında göçük: 1 işçi ölü
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        ELAZIĞ’da, altyapı için kazılan kanalda oluşan göçükte toprak altında kalan Musa Kaçar (48), hayatını kaybetti.

        Olay, 16.00 sıralarında Zafran Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede yapımı süren bir inşaatın alt yapısı için kanal kazısı yapıldığı sırada göçük oluştu. Olayda toprak altında kalan işçi Musa Kaçar, ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Toprak altından çıkarılarak ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Kaçar, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kaçar’ın cenazesi otopsi için hastane morguna götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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