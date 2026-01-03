İş makinesi karlı yolları açıyor, ekipler sahipsiz hayvanları besliyor

SUAT ÖZTÜRK - Elazığ Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sahipsiz hayvanlar için kent genelinde belirlenen noktalara yem ve mama bırakıyor.

Kentte yaklaşık bir haftadır etkili olan kar yağışı dolayısıyla belediye ekipleri, karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kırsal mahallelerde kar nedeniyle ulaşıma kapanan yollar iş makineleriyle açıldıktan sonra ekipler, sokak hayvanları için de belirlenen noktalara mama, ekmek ve kemik bırakıyor.

Kuşlar için de yerlere serdikleri branda üzerine buğday döken ekipler, karşılaştıkları kedi ve köpekleri ise elleriyle besliyor.

Ulaşımın sağlanamadığı bölgelerde ise muhtarlara ve köy sakinlerine mama ve yem teslim ediliyor.

- "Karlı yolları aşıp hayvanları besliyoruz"

Elazığ Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Fetih Arslantaş, AA muhabirine, kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle sahipsiz hayvanlar ile doğadaki yaban hayvanlarının yiyecek bulmakta zorlandığını söyledi.

Arslantaş, bu nedenle ekiplerin seferber olduğunu ifade ederek, şehir merkezindeki parklara sahipsiz hayvanlar için mama, kuşlar için de buğday bıraktıklarını belirtti.

Muhtarlardan ve hayvanseverlerden gelen talepler doğrultusunda iş makineleriyle kırsaldaki yolları ulaşıma açarak, hayvanlara mama, ekmek ve buğday ulaştırdıklarını anlatan Arslantaş, "Karlı yolları aşıp hayvanları besliyoruz. Vatandaşlarımızdan da artık yemeklerini ve bayat ekmeklerini uygun alanlara bırakmalarını rica ediyoruz." dedi.

Arslantaş, yaz aylarında yiyecek sıkıntısının daha az yaşandığını ancak kış aylarında sahipsiz ve yaban hayvanlarının ciddi zorluklarla karşılaştığını ifade ederek, "Hayvanlar Allah'ın dilsiz kulları. Belediye olarak görevimizi en iyi şekilde yerine getirmeye gayret ediyoruz." diye konuştu.

Sugözü Mahallesi Muhtarı Seda Gündoğan da mahallede yaklaşık bir haftadır kar yağışının etkili olduğunu anlatarak, öncelikle ana yolların açıldığını, ara yolların açılması için de çalışmaların sürdüğünü söyledi.