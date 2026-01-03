Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        İş makinesi karlı yolları açıyor, ekipler sahipsiz hayvanları besliyor

        SUAT ÖZTÜRK - Elazığ Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sahipsiz hayvanlar için kent genelinde belirlenen noktalara yem ve mama bırakıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2026 - 11:10 Güncelleme: 03.01.2026 - 11:10
        İş makinesi karlı yolları açıyor, ekipler sahipsiz hayvanları besliyor
        SUAT ÖZTÜRK - Elazığ Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sahipsiz hayvanlar için kent genelinde belirlenen noktalara yem ve mama bırakıyor.

        Kentte yaklaşık bir haftadır etkili olan kar yağışı dolayısıyla belediye ekipleri, karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

        Kırsal mahallelerde kar nedeniyle ulaşıma kapanan yollar iş makineleriyle açıldıktan sonra ekipler, sokak hayvanları için de belirlenen noktalara mama, ekmek ve kemik bırakıyor.

        Kuşlar için de yerlere serdikleri branda üzerine buğday döken ekipler, karşılaştıkları kedi ve köpekleri ise elleriyle besliyor.

        Ulaşımın sağlanamadığı bölgelerde ise muhtarlara ve köy sakinlerine mama ve yem teslim ediliyor.

        - "Karlı yolları aşıp hayvanları besliyoruz"

        Elazığ Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Fetih Arslantaş, AA muhabirine, kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle sahipsiz hayvanlar ile doğadaki yaban hayvanlarının yiyecek bulmakta zorlandığını söyledi.

        Arslantaş, bu nedenle ekiplerin seferber olduğunu ifade ederek, şehir merkezindeki parklara sahipsiz hayvanlar için mama, kuşlar için de buğday bıraktıklarını belirtti.

        Muhtarlardan ve hayvanseverlerden gelen talepler doğrultusunda iş makineleriyle kırsaldaki yolları ulaşıma açarak, hayvanlara mama, ekmek ve buğday ulaştırdıklarını anlatan Arslantaş, "Karlı yolları aşıp hayvanları besliyoruz. Vatandaşlarımızdan da artık yemeklerini ve bayat ekmeklerini uygun alanlara bırakmalarını rica ediyoruz." dedi.

        Arslantaş, yaz aylarında yiyecek sıkıntısının daha az yaşandığını ancak kış aylarında sahipsiz ve yaban hayvanlarının ciddi zorluklarla karşılaştığını ifade ederek, "Hayvanlar Allah'ın dilsiz kulları. Belediye olarak görevimizi en iyi şekilde yerine getirmeye gayret ediyoruz." diye konuştu.

        Sugözü Mahallesi Muhtarı Seda Gündoğan da mahallede yaklaşık bir haftadır kar yağışının etkili olduğunu anlatarak, öncelikle ana yolların açıldığını, ara yolların açılması için de çalışmaların sürdüğünü söyledi.

        Gündoğan, kar yağışı nedeniyle birçok komşusunun şehir merkezinde olduğunu, sahipsiz​​​​​​​ hayvanların bu nedenle zor durumda kaldığını belirterek, "Durumu Veteriner İşleri Müdürlüğümüze bildirdik. Sağ olsunlar hemen gelerek kedi ve köpekler için mama, kuşlar için buğday bıraktılar. Belediyemize ve Veteriner İşleri Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Veteriner İşleri Müdürlüğü personeli Mehmet Ramazan Demir ise bu birimde yaklaşık 13 yıldır görev yaptığını belirterek, yaz kış, kar ve soğuk dinlemeden mama, yem ve ekmekleri dağlık alanlara ve kırsala ulaştırmayı sürdürdüklerini belirtti.

        Demir, "Hayvanlar aç kalmasın diye elimizden geleni yapıyoruz. Onlar da birer canlı. Ekip olarak kış şartlarına rağmen görevimizi sürdürüyoruz." dedi.

