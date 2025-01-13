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        Elazığ Valiliği kentteki bir haftalık asayiş verilerini paylaştı

        Elazığ Valiliği emniyet ve jandarma bölgesindeki bir haftalık asayiş verilerini açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2025 - 14:31 Güncelleme: 13.01.2025 - 14:31
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        Elazığ Valiliği kentteki bir haftalık asayiş verilerini paylaştı
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        Elazığ Valiliği emniyet ve jandarma bölgesindeki bir haftalık asayiş verilerini açıkladı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, 06-12 Ocak'ta kentte meydana gelen 215 asayiş olayında yakalanan 207 şüpheliden 22'si tutuklandı, 15 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

        Asayiş uygulamalarında 69 bin 927 kişi ve 32 bin 556 araç kontrol edildi, aranan 483 şüpheli yakalandı, şüphelilerden 27'si tutuklandı.

        Kontrol edilen araçlardan 2 bin 896'sına cezai işlem uygulandı, 193'u trafikten men edildi.

        Yapılan çalışmalarda, 16 tabanca, 5 tüfek, 2 kesici alet, 1548 fişek, 465 kilo kıyılmış tütün, 2 milyon 592 bin 400 makaron (filtreli sigara kağıdı), 1710 paket sigara, 60 litre ve 1 şişe içki ele geçirildi.

        Uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarda, 308 gram esrar, 5 gram metamfetamin, 12 gram bonzai, 131 sentetik ecza, uyuşturucu nitelikte 2 hap ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

        Kentte meydana gelen 16 trafik kazasında ise 32 kişi yaralandı.

        Ayrıca kayıp olarak aranan 4 kişi ile çalıntı otomobil ve televizyon bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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