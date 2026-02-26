Canlı
        Bingöl'ün 5 ilçesinde eğitime kar engeli

        Bingöl'ün 5 ilçesinde eğitime kar engeli

        Bingöl'de etkili olan kar nedeniyle yarın Adaklı, Karlıova, Kiğı, Yayladere ve Yedisu ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2026 - 22:13
        Bingöl'ün 5 ilçesinde eğitime kar engeli

        Bingöl'de etkili olan kar nedeniyle yarın Adaklı, Karlıova, Kiğı, Yayladere ve Yedisu ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, 5 ilçede kar yağışı ve olumsuz hava koşulları devam ediyor.

        Oluşabilecek risklere karşı tedbir amacıyla Adaklı, Karlıova, Kiğı, Yayladere ve Yedisu'da yarın okullar tatil edildi.

        İl merkezi ve merkeze bağlı köy okullarında da taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

        Ayrıca 5 ilçedeki engelli ve hamile kamu görevlileri de yarın idari izinli sayılacak.

