Elazığ'ın Sivrice ilçesinde kar yağışı etkili oldu. İlçede sabah saatlerinde etkili olan sağanak, öğleye doğru yerini kar yağışına bıraktı. Etkisini artırarak devam eden kar yağışla ilçe merkezi beyaza büründü.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.