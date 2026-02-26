Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri Haberleri

        Sivrice ilçesinde kar yağışı etkili oldu

        Elazığ'ın Sivrice ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2026 - 14:32 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivrice ilçesinde kar yağışı etkili oldu

        Elazığ'ın Sivrice ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

        İlçede sabah saatlerinde etkili olan sağanak, öğleye doğru yerini kar yağışına bıraktı.

        Etkisini artırarak devam eden kar yağışla ilçe merkezi beyaza büründü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        AYM Başkanı Özkaya'dan kritik mesajlar
        AYM Başkanı Özkaya'dan kritik mesajlar
        Bahçeli'den Erdoğan'a doğum günü tebriği
        Bahçeli'den Erdoğan'a doğum günü tebriği
        MSB'den düşen F-16 ile ilgili açıklama
        MSB'den düşen F-16 ile ilgili açıklama
        "Osimhen, düşleri söndürdü!"
        "Osimhen, düşleri söndürdü!"
        22.3 milyar Euro yıllık zarar açıkladı
        22.3 milyar Euro yıllık zarar açıkladı
        Fenerbahçe, Nottingham karşısında!
        Fenerbahçe, Nottingham karşısında!
        Üniversitelerde öğrenci affı: Yarıda bırakanlar için düzenleme yolda
        Üniversitelerde öğrenci affı: Yarıda bırakanlar için düzenleme yolda
        Bill Gates'ten çalışanlarına Epstein özrü
        Bill Gates'ten çalışanlarına Epstein özrü
        Ünlü çiftin bebekleri dünyaya geldi
        Ünlü çiftin bebekleri dünyaya geldi
        İkramiye düzenlemesi önümüzdeki hafta Meclis'te
        İkramiye düzenlemesi önümüzdeki hafta Meclis'te
        "Meclis yasal adımlar atacak"
        "Meclis yasal adımlar atacak"
        Türkiye’nin en zengin 10 insanı belli oldu
        Türkiye’nin en zengin 10 insanı belli oldu
        Kız kardeşinin yanındaki genci öldürdü!
        Kız kardeşinin yanındaki genci öldürdü!
        Kuzey Kore'den ABD'ye: Saygı duyarsa iyi geçinmememiz için neden yok
        Kuzey Kore'den ABD'ye: Saygı duyarsa iyi geçinmememiz için neden yok
        Sağlık sigortası daha rekabetçi olacak
        Sağlık sigortası daha rekabetçi olacak
        ABD-İran hattında kritik görüşme
        ABD-İran hattında kritik görüşme
        G.Saray'a Devler Ligi'nden dev gelir!
        G.Saray'a Devler Ligi'nden dev gelir!
        "Her geçen gün daha çok aşık oluyorum"
        "Her geçen gün daha çok aşık oluyorum"
        Polis memuru kuyumcudan 5 kilo altın çalmıştı! Kahreden savunma!
        Polis memuru kuyumcudan 5 kilo altın çalmıştı! Kahreden savunma!
        "Onlara miras bırakmayacağım"
        "Onlara miras bırakmayacağım"

        Benzer Haberler

        Elazığ ve Bingöl'de 171 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
        Elazığ ve Bingöl'de 171 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
        Elazığ'da lokomotifin hemzemin geçitte çarptığı otomobilin sürücüsü yaralan...
        Elazığ'da lokomotifin hemzemin geçitte çarptığı otomobilin sürücüsü yaralan...
        Elazığ'dan 4 büyük başarı
        Elazığ'dan 4 büyük başarı
        Beyaza bürünen Elazığ havadan görüntülendi
        Beyaza bürünen Elazığ havadan görüntülendi
        Annelerin hazırladığı çörek ve kurabiyeleri gençler iftarı yolda karşılayan...
        Annelerin hazırladığı çörek ve kurabiyeleri gençler iftarı yolda karşılayan...
        Elazığ'da kar yağdı; 115 köy yolu ulaşıma kapandı
        Elazığ'da kar yağdı; 115 köy yolu ulaşıma kapandı