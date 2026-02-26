Canlı
        Elazığ Haberleri

        Elazığ'da lokomotifin hemzemin geçitte çarptığı otomobilin sürücüsü yaralandı

        Elazığ'ın Baskil ilçesinde lokomotifin hemzemin geçitte çarptığı otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2026 - 13:09 Güncelleme:
        Elazığ'da lokomotifin hemzemin geçitte çarptığı otomobilin sürücüsü yaralandı

        Elazığ'ın Baskil ilçesinde lokomotifin hemzemin geçitte çarptığı otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Şefkat Mahallesi'nde lokomotif hemzemin geçitte, kar yağışı dolayısıyla kayan Y.D'nin kullandığı 44 AU 441 plakalı otomobile çarptı.

        Kazada otomobil sürücüsü hafif yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralı, ambulansla Baskil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

