Elazığ'da lokomotifin hemzemin geçitte çarptığı otomobilin sürücüsü yaralandı

Elazığ'ın Baskil ilçesinde lokomotifin hemzemin geçitte çarptığı otomobilin sürücüsü yaralandı. Şefkat Mahallesi'nde lokomotif hemzemin geçitte, kar yağışı dolayısıyla kayan Y.D'nin kullandığı 44 AU 441 plakalı otomobile çarptı. Kazada otomobil sürücüsü hafif yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla Baskil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.