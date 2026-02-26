Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri Haberleri

        Elazığ'da kardan kapanan 39 köy yolu ulaşıma açıldı

        Elazığ'da kar yağışı nedeniyle yolu kapanan 129 köyden 39'una ulaşım sağlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2026 - 17:02 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elazığ'da kardan kapanan 39 köy yolu ulaşıma açıldı

        Elazığ'da kar yağışı nedeniyle yolu kapanan 129 köyden 39'una ulaşım sağlandı.

        İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kentte etkisini sürdüren kar nedeniyle ulaşıma kapanan köy yollarının açılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

        Zorlu hava ve arazi şartlarına rağmen yollarda ulaşımın yeniden sağlanması için 120 araç ve 90 personelle yoğun mesai harcanıyor.


        Çalışmayla, kar nedeniyle yolu kapanan 129 köyden 39'una ulaşım yeniden sağlandı.

        Ekipler, kent merkezinde 30, ilçelerden Baskil'de 28, Maden'de 5, Keban'da 9, Kovancılar'da 2 ve Sivrice'de 16 kapalı köy yolunun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Vapur tekneye çarpınca denize düştü!
        Vapur tekneye çarpınca denize düştü!
        NYT: ABD askeri saldırının İran'ı nükleer programdan vazgeçireceğinden şüpheli
        NYT: ABD askeri saldırının İran'ı nükleer programdan vazgeçireceğinden şüpheli
        MSB'den düşen F-16 ile ilgili açıklama
        MSB'den düşen F-16 ile ilgili açıklama
        26 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        26 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        "Osimhen, düşleri söndürdü!"
        "Osimhen, düşleri söndürdü!"
        Anne ile 3 çocuğunun öldüğü yangında kahreden merdiven detayı!
        Anne ile 3 çocuğunun öldüğü yangında kahreden merdiven detayı!
        AYM Başkanı Özkaya'dan kritik mesajlar
        AYM Başkanı Özkaya'dan kritik mesajlar
        Ramazan Günlüğü 8. Bölüm
        Ramazan Günlüğü 8. Bölüm
        Bebeklerinin cinsiyeti belli oldu
        Bebeklerinin cinsiyeti belli oldu
        Bahçeli'den Erdoğan'a doğum günü tebriği
        Bahçeli'den Erdoğan'a doğum günü tebriği
        Fenerbahçe, Nottingham karşısında!
        Fenerbahçe, Nottingham karşısında!
        22.3 milyar Euro yıllık zarar açıkladı
        22.3 milyar Euro yıllık zarar açıkladı
        Hareket etmiyor, spor yapmıyoruz
        Hareket etmiyor, spor yapmıyoruz
        Bill Gates'ten çalışanlarına Epstein özrü
        Bill Gates'ten çalışanlarına Epstein özrü
        "Onlara miras bırakmayacağım"
        "Onlara miras bırakmayacağım"
        Türkiye’nin en zengin 10 insanı belli oldu
        Türkiye’nin en zengin 10 insanı belli oldu
        "Meclis yasal adımlar atacak"
        "Meclis yasal adımlar atacak"
        G.Saray'a Devler Ligi'nden dev gelir!
        G.Saray'a Devler Ligi'nden dev gelir!
        Sağlık sigortası daha rekabetçi olacak
        Sağlık sigortası daha rekabetçi olacak
        "Her geçen gün daha çok aşık oluyorum"
        "Her geçen gün daha çok aşık oluyorum"

        Benzer Haberler

        Şarampole sürüklenen minibüs, ekipler tarafından kurtarıldı
        Şarampole sürüklenen minibüs, ekipler tarafından kurtarıldı
        Sivrice ilçesinde kar yağışı etkili oldu
        Sivrice ilçesinde kar yağışı etkili oldu
        Elazığ ve Bingöl'de 171 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
        Elazığ ve Bingöl'de 171 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
        Elazığ'da lokomotifin hemzemin geçitte çarptığı otomobilin sürücüsü yaralan...
        Elazığ'da lokomotifin hemzemin geçitte çarptığı otomobilin sürücüsü yaralan...
        Elazığ'dan 4 büyük başarı
        Elazığ'dan 4 büyük başarı
        Beyaza bürünen Elazığ havadan görüntülendi
        Beyaza bürünen Elazığ havadan görüntülendi