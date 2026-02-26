Elazığ'da kardan kapanan 39 köy yolu ulaşıma açıldı

Elazığ'da kar yağışı nedeniyle yolu kapanan 129 köyden 39'una ulaşım sağlandı.



İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kentte etkisini sürdüren kar nedeniyle ulaşıma kapanan köy yollarının açılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.



Zorlu hava ve arazi şartlarına rağmen yollarda ulaşımın yeniden sağlanması için 120 araç ve 90 personelle yoğun mesai harcanıyor.





Çalışmayla, kar nedeniyle yolu kapanan 129 köyden 39'una ulaşım yeniden sağlandı.



Ekipler, kent merkezinde 30, ilçelerden Baskil'de 28, Maden'de 5, Keban'da 9, Kovancılar'da 2 ve Sivrice'de 16 kapalı köy yolunun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

