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        El freni çekilmeyen kamyon, 3 araca çarptı

        ELAZIĞ'da şoförünün el frenini çekmeyi unuttuğu kamyon, hareket edip 3 araca çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.01.2025 - 10:47 Güncelleme: 14.01.2025 - 10:50
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        El freni çekilmeyen kamyon, 3 araca çarptı
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        ELAZIĞ’da şoförünün el frenini çekmeyi unuttuğu kamyon, hareket edip 3 araca çarptı.

        Kaza, sabah saatlerinde Kazım Karabekir Caddesi'nde meydana geldi. İsmi öğrenilmeyen şoförünün el frenini çekmeyi unuttuğu kamyon, hareket etti. Kamyon, yol kenarında park halindeki plakası öğrenilmeyen bir otomobil ile 23 LU 545 plakalı hafif ticari araç ve 23 TD 984 plakalı bir yolcu minibüsüne çarptı. Kazada araçlarda hasar oluştu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ekipleri sevk edildi. Araçlar çekiciyle bulundukları yerden kaldırılırken, kamyon şoförü ise ifadesinin alınması için emniyete götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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