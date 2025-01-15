Schmidt ısrarı!

Beşiktaş'la adı anılan Magath, geçtiğimiz gün katıldığı bir basın toplantısında Beşiktaş ve diğer iddialarla ilgili "Geleceği göremiyorum, bu yüzden buna cevap veremem. Ancak, sürekli olarak kulüplerle, yabancı kulüplerle ama aynı zamanda Alman kulüpleriyle iletişim halindeyim ve bu yüzden bir noktada bir şeylerin gelişip gelişmeyeceğini bekleyip görmeliyiz. Futbola geri dönmek istiyorum ama benim de bazı beklentilerim var." ifadelerini kullandı.