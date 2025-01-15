İnsan bedeninin dörtte üçü su olduğu için, gün içinde de yeterli miktarda su tüketmek hayati bir önem taşır. Peki suyu alacağımız miktar kadar nasıl tükettiğimizin de bir önemi var mı?

Ayakta su içmenin zararları genellikle sıvı dengesi ile doğrudan bağlantılıdır. Bunun haricinde ise suyu ayakta içmenin zararları arasında; tüketilen sıvının direkt olarak midenin alt kısmına inmesi yer alır. Kişilerin ayakta sıvı tüketiminde bulunduğu zaman içilen sıvının doğrudan on iki parmak bağırsağına gittiği bilinir.

Ayakta su içmenin zararlarına bağlı olarak kişilerde bazı sağlık sorunlarının ortaya çıkacağı düşünülür.

Fakat ayakta su içmenin zararlarına bağlı olarak henüz bir rahatsızlık oluştuğu gözlemlenmedi.

Bu sebeple de neden ayakta su içilmez sorusuna net bir yanıt vermek doğru olmaz.

REKLAM

AYAKTA İÇİLEN SU MİDE İÇERİSİNDEKİ ASİTLERLE KARIŞMAZ

Suyun mide içerisinde yer alan asitler ile karışmaması halinde de vücutta bulunan zararlı bakteriler ölmez. Bilinen bu bilginin aksine su akışkan yapıda olduğu için kolaylıkla midedeki asitler ile karışır.

Sağlıklı bireylerin ayakta su içmesinin herhangi bir zararı olduğu bilinmez. Mide problemi yaşayan kişilerin ise oturarak su içmesi daha doğrudur. Bunun sebebi ise mide problemine bağlı olarak midenin zarar görme riskini ortadan kaldırmaktır.

OTURARAK SU İÇMENİN SAĞLIK AÇISINDAN FAYDALARI NELERDİR?

Günümüzde hala tartışma konusu olan bilgiler ışığında bu soruya yanıt vermek gerekirse; ayakta su içmeyi bıraktığınız zaman ülser gibi mide rahatsızlıklarına yakalanma riski azalır.

Oturarak su içildiği zaman su, midede birikir. Mide içerisinde biriken su midedeki asitler ile birbirine karışır. Su ile mide asidinin birbirine karışması sonucunda ise vücutta yer alan mikroplar ölür. Bu mikropların ölmesine bağlı olarak da kişiler birçok hastalıktan korunmuş olur.

REKLAM

Bazı bilgiler doğrultusunda, oturarak su içmenin kolera hastalığından dahi koruma sağlayacağı söylenir.

AYAKTA SU İÇMENİN YAN ETKİLERİ HAKKINDA UZMAN GÖRÜŞÜ

1. HAZIMSIZLIK

Ayakta su içmek sindirim sisteminize zarar verebilir. Çünkü ayakta durup su içtiğinizde, su büyük bir kuvvet ve hızla yemek kanalından geçip doğrudan alt mideye düşer ki bu da zararlıdır. Delhi Apollo Spectra'nın genel hekimi Dr. Rustgi, "Ayakta hızla su içildiğinde sinirler gerilir, bu da sıvı dengesini bozarak toksinlerin artmasına ve hazımsızlığa neden olur" diyor.