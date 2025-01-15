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        Şantiyede facia! Üzerine 1 tonluk kepçe kovası düştü

        İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir şantiyede facia yaşandı. Olayda üzerine bir tonluk kepçe kovası düşen işçi feci şekilde hayatını kaybetti. Bu sırada, yaşamını yitiren Sinan Budak'ın arkadaşları ise sinir krizi geçirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 10:06 Güncelleme: 15.01.2025 - 10:24
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        Şantiyede facia! Üzerine 1 tonluk kepçe kovası düştü
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        Gaziosmanpaşa'da şantiye alanında çalışan Sinan Budak (28), yaklaşık 1 ton ağırlığındaki kepçe kovasının üstüne düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

        DHA'nın haberine gör gözyaşlarını tutamayan Budak’ın iş arkadaşları sinir krizi geçirdi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

        BİR ANDA YERİNDE ÇIKIP DÜŞTÜ

        Olay, dün saat 11.00 sıralarında Akşemsettin Viyadüğünün altında bulunan şantiyede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Sinan Budak sabah saatlerinde viyadük altındaki şantiyede çalışmaya başladı.

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        Alanda çalıştırılan kepçe kovası bir anda yerinden çıktı. Budak’ın üstüne yaklaşık 1 ton ağırlığındaki kova düştü. Olay sonucu başına darbe alan Budak bir anda yere yığıldı.

        KEPÇE KOVASI ÜSTÜNE DÜŞTÜ

        İş arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kazanın yaşandığı şantiye alanı çevresine güvenlik şeridi çekti.

        Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Budak’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        ARKADAŞLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

        Hayatını kaybeden Sinan Budak'ın iş arkadaşları sinir krizi geçirdi. Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrasında Budak’ın cansız bedeni cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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