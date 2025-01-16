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        Elazığ'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Elazığ'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 11:30 Güncelleme: 16.01.2025 - 11:39
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        Elazığ'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Elazığ'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

        Ercan C'nin kullandığı 35 BKA 217 plakalı otomobil, tarihi Harput Mahallesi yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 20 metrelik şarampole devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ağaçlık alanda yan yatan otomobilde sıkışan sürücü ekipler tarafından araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

        Yaralı, sağlık ekiplerince Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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