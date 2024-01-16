Elazığ'da 25 metre derinlikteki su kuyusuna düşen koyun kurtarıldı

Elazığ'da 25 metre derinlikteki su kuyusuna düşen koyunu, itfaiye ekibi kurtardı.

Kızılay Mahallesi'nde bir evin bahçesindeki su kuyusuna düşen koyunu gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

Bölgeye giden itfaiye ekibi, kuyuya inerek, halat yardımıyla koyunu mahsur kaldığı yerden çıkardı.

Kurtarılan hayvan, sahibine teslim edildi.

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