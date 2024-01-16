Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Elazığ'da 25 metre derinlikteki su kuyusuna düşen koyun kurtarıldı

        Elazığ'da 25 metre derinlikteki su kuyusuna düşen koyunu, itfaiye ekibi kurtardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 22:33 Güncelleme: 16.01.2024 - 22:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elazığ'da 25 metre derinlikteki su kuyusuna düşen koyun kurtarıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Elazığ'da 25 metre derinlikteki su kuyusuna düşen koyunu, itfaiye ekibi kurtardı.

        Kızılay Mahallesi'nde bir evin bahçesindeki su kuyusuna düşen koyunu gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

        Bölgeye giden itfaiye ekibi, kuyuya inerek, halat yardımıyla koyunu mahsur kaldığı yerden çıkardı.

        Kurtarılan hayvan, sahibine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        3. gol geldi!
        3. gol geldi!
        Emekliye ek zam oranı belli oldu
        Emekliye ek zam oranı belli oldu
        Çok acı! 14 yaşındaki çocuğun kafası makineye sıkıştı
        Çok acı! 14 yaşındaki çocuğun kafası makineye sıkıştı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Putin Ukrayna'da işgal ettiği bölgelerden çekilmeyecek
        Putin Ukrayna'da işgal ettiği bölgelerden çekilmeyecek
        Togglar'ın karlı yoldaki performansını test ettiler
        Togglar'ın karlı yoldaki performansını test ettiler
        Meclis'te Başkanlık tezkeresi kabul edildi
        Meclis'te Başkanlık tezkeresi kabul edildi
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        9 kişinin öldüğü facia göz göre göre gelmiş!
        9 kişinin öldüğü facia göz göre göre gelmiş!
        Türkiye başarabilecek mi?
        Türkiye başarabilecek mi?
        Rıdvan Yılmaz sürprizi!
        Rıdvan Yılmaz sürprizi!
        Yeni AYM üyesi için Danıştay'da seçim yapıldı
        Yeni AYM üyesi için Danıştay'da seçim yapıldı
        "G.Saray organize kötülükle karşı karşıya"
        "G.Saray organize kötülükle karşı karşıya"
        İthal ete 2024'te devam!
        İthal ete 2024'te devam!
        Süper Lig'de 20. haftanın panoraması
        Süper Lig'de 20. haftanın panoraması
        Futbolda 2023'ün en iyileri belli oldu
        Futbolda 2023'ün en iyileri belli oldu
        Nehirde buz parçaları arasında balık avlıyor
        Nehirde buz parçaları arasında balık avlıyor
        10 soruda ilk uzay yolculuğu
        10 soruda ilk uzay yolculuğu
        Nafaka davası devam ediyor: Kendisine sorarsınız
        Nafaka davası devam ediyor: Kendisine sorarsınız
        Yüksek tansiyon olanların dikkatine! 5 hastadan 4’ü almıyor, peki ya siz?
        Yüksek tansiyon olanların dikkatine! 5 hastadan 4’ü almıyor, peki ya siz?

        Benzer Haberler

        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 28 zanlı yakalandı
        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 28 zanlı yakalandı
        Elazığ'dan 65 ülkeye ihracat edilen "vişne mermeri" tescillendi
        Elazığ'dan 65 ülkeye ihracat edilen "vişne mermeri" tescillendi
        Elazığ'da otomobil ile panelvanın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Elazığ'da otomobil ile panelvanın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Elazığ merkezli uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı tutuklandı
        Elazığ merkezli uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı tutuklandı
        GÜNCELLEME - Elazığ'da konteyner yüklü tırda uyuşturucu ele geçirildi
        GÜNCELLEME - Elazığ'da konteyner yüklü tırda uyuşturucu ele geçirildi
        Elazığ'da konteyner yüklü tırda uyuşturucu ele geçirildi
        Elazığ'da konteyner yüklü tırda uyuşturucu ele geçirildi