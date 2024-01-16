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        Futbolda 2023'ün en iyileri belli oldu

        FIFA The Best ödül töreni İngiltere'nin başkenti Londra'nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Törende 7 farklı kategoride ödüller sahibini buldu. Arjantinli yıldız Lionel Messi, 2023 FIFA'nın En İyi Erkek Oyuncu ödülünün sahibi oldu

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 16.01.2024 - 10:52 Güncelleme: 16.01.2024 - 10:52
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        1

        FIFA tarafından 2023 yılının en iyilerinin belirlendiği gala gecesi, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlendi. France Football dergisi ile 2010'dan itibaren yürütülen ortaklığın sona ermesinin ardından hayata geçirilen FIFA En İyiler Ödülleri, 8. kez dağıtıldı.

        2

        Milli takımların teknik direktör ve kaptanları, basın mensupları arasından seçilmiş bir grup ile halkın katılımıyla yapılan oylama sonucunda, Amerikan Birinci Ligi'nde Inter Miami forması giyen Messi, yılın en iyi erkek futbolcusu seçildi.

        3

        Törene katılmayan 36 yaşındaki Arjantinli futbolcu, Manchester City'den Erling Haaland ve Paris Saint-Germain'den Kylian Mbappe'yi geride bıraktı.

        4

        France Football dergisinin verdiği Ballon d'Or (Altın Top) Ödülü'nü 8 kez alan Messi, FIFA'nın yılın oyuncusu ödülünü de 2009, 2019 ve 2022'den sonra 4. defa kazandı.

        5

        En iyi kadın futbolcu ödülünü, Barcelona formasıyla UEFA Şampiyonlar Ligi, İspanya Milli Takımı formasıyla da FIFA Dünya Kupası'nı kaldıran orta saha oyuncusu Aitana Bonmati aldı.

        6

        FIFA Kadınlar Dünya Kupası tarihinin en skorer ismi ve FIFA'nın yılın kadın oyuncusu ödülünü 6 kez alan 37 yaşındaki Brezilya futbolcu Marta'ya da FIFA Özel Ödülü verildi.

        7

        Geçen sezon Manchester City'yi UEFA Şampiyonlar Ligi, İngiltere Premier Lig ve İngiltere Federasyon Kupası'nda şampiyonluğu taşıyan İspanyol Josep Guardiola, Simone Inzaghi (Inter) ve Luciano Spalletti'nin (Napoli/İtalya Milli Takımı) önünde erkek futbolunda yılın teknik direktörü seçildi.

        8

        Kadın futbolunda en iyi teknik direktör ödülünü, İngiltere Milli Takımı'nın başındaki Sarina Wiegman aldı. Wiegman 2017, 2020 ve 2022'den sonra 4. kez ödülün sahibi oldu.

        9

        Manchester City'nin Brezilyalı file bekçisi Ederson, yılın erkek kalecisi, Manchester United ve İngiltere Milli Takımı'nın kalesini koruyan Mary Earps de yılın kadın kalecisi ödülüne layık görüldü.

        10

        Yılın en iyi golüne verilen FIFA Puskas Ödülü, Brezilya İkinci Ligi'nde Botafogo forması giyen Guilherme Madruga'ya gitti.

        11

        FIFA Taraftar Ödülü ise Arjantin kulübü Atletico Colon'un maçını tribünden izlerken, kucağındaki çocuğuna şişeden süt içirirken görüntülenen Hugo Daniel Iniguez'e verildi.

        12

        Öte yandan FIFA Fair Play Ödülü'nü, Brezilya A Milli Takımı futbolcuları kazandı. Oyuncular, formasını giydiği Real Madrid'in İspanya ligindeki bir maçında ırkçı tezahüratlara maruz kalan takım arkadaşları Vinicius'a destek olmak için sahaya siyah formalarla çıkmıştı.

        13

        FIFA ile Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği (FIFPro) tarafından belirlenen Yılın 11'ine, erkekler ve kadınlarda şu oyuncular seçildi:

        Erkekler:

        Kaleci: Thibaut Courtois

        Savunma: John Stones, Kyle Walker, Ruben Dias

        Orta saha: Bernardo Silva, Jude Bellingham, Kevin De Bruyne

        Forvet: Erling Haaland, Kylian Mbappe, Lionel Messi, Vinicius

        14

        Kadınlar:

        Kaleci: Mary Earps

        Savunma: Olga Carmona, Lucy Bronze, Alex Greenwood

        Orta saha: Keira Walsh, Alessia Russo, Lauren James, Ella Toone, Aitana Bonmati

        Forvet: Alex Morgan, Sam Kerr

        15

        Geceye katılan isimler şöyle:

        Ederson

        16

        Jennifer Hermoso

        17

        Alessia Russo

        18

        Aitana Bonmati

        19

        Alexandra Blaire Krieger

        20

        Jennifer Hermoso Fuentes

        21

        Aitana Bonmati

        22

        Marta Vieira da Silva ve Marcia Aoki

        23

        Emma Hayes

        24

        Ronaldo

        25

        Thierry Henry

        26

        Michael Ballack ve eşi Simone

        27

        Alex Greenwood ve Mary Earps

        28

        Linda Caicedo

        29

        Cafu

        30

        Ruben Dias

        31

        Aitana Bonmati

        32

        Linda Caicedo

        33

        Emma Hayes

        34

        Duda Pavao ve Reshmin Chowdhury

        35

        Duda Pavao ve Reshmin Chowdhury

        36

        Marta Vieira da Silva ve Marcia Aoki

        37

        Guardiola

        38

        Christian Karembeu ve Thierry Henry

        39

        Marta Vieira da Silva

        40

        Pep Guardiola

        41

        Philippe Senderos

        42

        Ronaldo

        43

        Guardiola

        44

        Thierry Henry

        45

        Sarina Wiegman

        46

        Lucy Bronze

        47

        Jill Scott

        48

        Ian Wright

        49
        50
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