Togglar'ın karlı yoldaki performansını test ettiler

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Otomobilli ilçedeki ağır kış şartlarında deneyerek olumlu sonuç aldığını belirten Bingöl, "Otomobil gayet iyi, denemeyi başarıyla geçti. Aracı aldıktan sonra hemşehrilerimiz de karda, buzda, çamurda deniyor ve almaya karar veren çok kişi var. Siparişler yetişmeyebilir." diye konuştu.