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        Beşiktaş - Eyüpspor maçı CANLI YAYIN

        Beşiktaş - Eyüpspor maçının canlı anlatımı HTSPOR'da. Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Eyüpspor'u konuk ediyor. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakayı kazanacak takım, son 16 turuna yükselecek. Beşiktaş, yeni teknik direktörü Fernando Santos yönetiminde ikinci maçına çıkacak. Siyah-beyazlılar, Portekizli teknik adam ile çıktığı ilk mücadelede VavaCars Fatih Karagümrük'ü 3-0 mağlup etmişti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.01.2024 - 20:25 Güncelleme: 16.01.2024 - 21:38
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        16' Salih Uçan, 36' Cenk Tosun pen.

        STAT: Tüpraş Stadı

        HAKEM: Murat Erdoğan

        SAAT: 21.00

        YAYIN: A Spor

        BEŞİKTAŞ: Mert, Onur, Necip, Bakhtiyar, Umut, Demir Ege, Salih, Gedson, Ghezzal, Rebic, Cenk

        YEDEKLER: Ersin, Svensson, Tayyip Talha, Rashica, Muleka, Mustafa Erhan, Yakup Arda, Tayfur, Serkan Emrecan, Semih

        TEKNİK DİREKTÖR: Fernando Santos

        EYÜPSPOR: Berke, Metehan, Uğur, Claro, Ömer Bayram, Bekir, Seslar, Melih, Mete Kaan, Ahmed, Mustafa

        YEDEKLER: Birkan, Kubilay, Caner, Robin Yalçın, Urozov, Murat Uçar, Regattin, Recep Niyaz, Berkay, Bruno

        TEKNİK DİREKTÖR: Arda Turan

        Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Eyüpspor'u konuk ediyor.

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        Siyah-beyazlı takım, 10 kez müzesine götürdüğü Ziraat Türkiye Kupası'nda bu sezon 5. turdan itibaren mücadele ediyor. Trendyol 1. Lig'de lider konumda bulunan Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor ise 4. turda Ankara Demirspor'u 3-1 yenerek tur atladı.

        Beşiktaş, yeni teknik direktörü Fernando Santos yönetiminde ikinci maçına çıkıyor. Siyah-beyazlılar, Portekizli çalıştırıcı ile çıktığı ilk mücadelede VavaCars Fatih Karagümrük'ü 3-0 mağlup etti.

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        Tek maç eleme usulüne göre oynanan müsabakayı kazanan takım, son 16 turuna yükselecek.

        BEŞİKTAŞ'TA 7 EKSİK

        Siyah-beyazlı ekipte 7 futbolcu, çeşitli gerekçelerle Eyüpspor karşısında forma giyemiyor.

        Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden milli takımlarının kadrolarında yer alan Omar Colley, Daniel Amartey, Arthur Masuaku ve Vincent Aboubakar, müsabakada görev yapamıyor.

        Kadro dışı bırakılan Valentin Rosier'nin yanı sıra sakatlıkları bulunan Alex-Oxlade Chamberlain ile Amir Hadziahmetovic de sahada yok.

        EYÜPSPOR'DA TEK EKSİK

        Eyüpspor'da maç öncesi tek eksik, milli takıma giden Fredy.

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