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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Türkiye, yabancıyı çekecek hikayesini oluşturdu mu? - İş-Yaşam Haberleri

        Türkiye, yabancıyı çekecek hikayesini oluşturdu mu?

        Borsada Yatırım programının bu haftaki konuğu Yatırım Finansman Başekonomisti Erol Gürcan oldu. Yeni ekonomi politikalarının ele alındığı programda Gürcan ekonomi yönetiminin şimdiye kadarki uygulamalarının hedeflenen noktaya varmak için uygun olup olmadığını değerlendirdi. Başta enflasyon ve faiz oranları olmak üzere yılın ikinci yarısında beklenen iyileşmeye ulaşılmasının mümkün olup olmadığı yönündeki görüşleri aktaran Gürcan, hedeflenen noktaya ulaşmak için yolda nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlattı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.01.2024 - 18:44 Güncelleme: 16.01.2024 - 19:46
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        Borsada Yatırım programının bu haftaki konuğu Yatırım Finansman Başekonomisti Erol Gürcan oldu. Yeni ekonomi politikalarının ele alındığı programda Gürcan ekonomi yönetiminin şimdiye kadarki uygulamalarının hedeflenen noktaya varmak için uygun olup olmadığını değerlendirdi. Başta enflasyon ve faiz oranları olmak üzere yılın ikinci yarısında beklenen iyileşmeye ulaşılmasının mümkün olup olmadığı yönündeki görüşleri aktaran Gürcan, hedeflenen noktaya ulaşmak için yolda nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlattı.

        BÜTÇE AÇIĞI NE OLMALI?

        Yeni açıklanan bütçe gerçekleşme rakamları ve hedeflerini ele alan Gürcan, özellikle 2024'te bütçe açığının istenilen düzeyde tutulması için gerekenleri dile getirdi. Hem bütçe hem diğer ekonomik büyüklüklerin yabancı yatırımcının Türkiye'yi tercih etmesindeki etkisini değerlendiren Gürcan, kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in yakın zamanda yaptığı Türkiye değerlendirmesini de yorumladı. Gürcan "Yatırımcıların yeniden Türkiye demesi için başka şartları nelerdir ve-Yabancı yatırımcı Türkiye’nin yeni politikalarını ne zaman satın almaya başlar" sorularına cevap verdi.

        EKONOMİ RESESYONA GİRER Mİ?

        Merkez Bankası’nın para politikaları ve rezervi ile bu alandaki gelişmelerin yeterli olup olmadığının ele alındığı programda Gürcan, faiz artışlarının ekonomiyi beklenenin üstünde küçültüp resesyona sokup sokmayacağına dair fikirlerini de paylaştı.

        ABD Merkez bankası Fed kararının Türkiye ekonomisi, para ve sermaye piyasalarına etkisini değerlendiren Gürcan tüm bu gelişmelerin borsa şirketlerine ve endekse etkisini yorumladı.

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