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        Haberler Dünya Avrupa'da tesla satışları düştü | Dış Haberler

        Avrupa'da tesla satışlarında büyük düşüş yaşandı

        Elon Musk'ın Avrupa ülkelerinin iç siyasetine müdâhil olmasının ardından Avrupa'da Tesla araç satışlarında büyük düşüş yaşandı. Almanya'daki düşüş yüzde 60'a vardı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.02.2025 - 21:41 Güncelleme: 06.02.2025 - 21:46
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        Avrupa'da tesla satışları düştü
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        Elon Musk, yaklaşık 2 aydır Avrupalı ülkelerin iç siyasetlerine müdâhil olurken, Avrupalı liderlerden sert tepki gördü.

        Demokrasiyi baltalamakta suçlanan Elon Musk'ın, sosyal medya yoluyla Avrupalıları olumsuz yönde etkilediği iddia edildi. Almanya Şansölyesi Olaf Scholz, Elon Musk'ın konuşmalarını demokrasi için bir tehdit olarak tanımladı.

        Financial Times'ın haberine göre Elon Musk sadece siyasetçilerin değil halkın da tepkisini çekti. Halkın tepkisi tüketim tercihlerine de yansıdı.

        Avrupa'da Tesla araç satışları geçen yıla göre rekor oranda düşüş yaşadı. Fransa'da Tesla araç satışı yüzde 64 olarak kaydedilirken, Almanya'da yüzde 60'a yaklaştı.

        Tesla üretim fabrikasına ev sahipliği yapan Almanya'da, Ocak 2025 içerisinde tescil edilen Tesla araç sayısı 1277'de kaldı. Almanya ve Fransa'nın yanı sıra Norveç ve İsveç'te de Tesla satışlarındaki düşüş oranı yüzde 35'i aştı.

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