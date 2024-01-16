İthal ete 2024'te devam! Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü, Et ve Süt Kurumu tarafından 2024 yılında 600 bin baş besilik erkek sığırın ithal edileceğini açıkladı

2023'te et fiyatlarını dengelemek için artırılan et ithalatı, 2024'te de devam edecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü, '2024 Yılı Besilik Sığır İthalat Talimatı ve Teknik Kriterleri'ni yayınladı. Et ve Süt Kurumu tarafından 2024 yılında 600 bin baş besilik erkek sığırın ithal edileceği belirtildi.

Metinde, "2024 yılı için planlanan 600.000 (altıyüzbin) baş besilik erkek sığırın fiili ithalatı, bu talimatta belirtilen kurallara göre Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından gerçekleştirilecektir. İthal edilecek besilik sığırların satış fiyatı Et ve Süt Kurumu tarafından belirlenecektir" ifadelerine yer verildi.

Kurumun internet sitesinde yayınlanan tabloya göre ithalat yapılabilecek ülkeler şöyle:

2023'TE 1 MİLYAR DOLAR AŞILDI

TÜİK verilerine göre; 2023 yılının ilk 11 ayında 1 milyar 57 milyon 630 bin dolarlık canlı hayvan ithalatı yapıldı. 2013'ten beri en yüksek ithalat rakamları; 2017 ve 2018'de yapılırken 2018'den bu yana ilk kez 1 milyar dolar aşıldı. Aralık rakamlarının açıklanmasıyla beraber 2017'deki 1 milyar 212 milyon dolarlık rakamın geçilmesi mümkün görünüyor.

Ulusal Kırmızı Et Konseyi'nin (UKON) verilerine göre; karkas etin kg fiyatı 264,19 TL'ye yükseldi. Yıllık değişim yüzde 95,4 oldu. Karkas etin yüzde 60'ından kemiksiz et elde ediliyor.