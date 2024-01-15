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        GÜNCELLEME - Elazığ'da konteyner yüklü tırda uyuşturucu ele geçirildi

        Elazığ'da konteyner yüklü tırda 143 kilogram skunk ve 2 kilo 850 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 10:39 Güncelleme: 15.01.2024 - 10:39
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        GÜNCELLEME - Elazığ'da konteyner yüklü tırda uyuşturucu ele geçirildi
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        Elazığ'da konteyner yüklü tırda 143 kilogram skunk ve 2 kilo 850 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu madde ticareti ve sevkiyatını önlemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekiplerce, Diyarbakır'dan gelen ve birbiriyle bağlantılı olduğu belirlenen bir araç ve konteyner yüklü tırda narkotik köpek yardımıyla arama yapıldı.

        Yapılan aramada, tırın dorse kısmında bulunan konteynerin zemin bölümüne gizlenmiş zift ve boya ile streçlenmiş 168 parça halinde 143 kilogram skunk ve 2 kilo 850 gram esrar ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        El konulan tır ve konteynerler yediemin otoparkına götürüldü.

        Emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri hakimlikçe şüphelilerden 2'si tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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