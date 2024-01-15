Kırmızı ışıkta geçip anne ve kızın ölümüne yol açtı!

Mardin'in Artuklu ilçesinde TIR´ın çarptığı otomobilde yaşamını yitiren Gülsüm Kaya (40) ve kızı Beren Nisa (10), yan yan toprağa verildi. Kazanın güvenlik kamerası görüntülerinde, TIR şoförünün kırmızı ışıkta geçerek otomobile çarptığı ortaya çıktı.

DHA'nın haberine göre kaza, dün akşam saatlerinde Artuklu ilçesi İstasyon Mahallesi´nde meydana geldi.

Artuklu Kaymakamlığı'nda Yazı İşleri Müdürü olan Fatih Kaya (24) yönetimindeki otomobile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen çimento yüklü TIR çarptı. Kazada, Fatih Kaya ile eşi Gülsüm ve çocukları A. ile Beren Nisa Kaya yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırılan yaralılardan Gülsüm Kaya ile kızı Beren Nisa kurtarılamadı. Kazanın ardından TIR şoförü gözaltına alındı.