Kırmızı ışıkta geçip anne ve kızın ölümüne yol açtı!

Anne ve kızının öldüğü kazada, TIR şoförü kırmızı ışık ihlali yapmış
Mardin'de Gülsüm Kaya ile 10 yaşındaki kızı Beren'in yaşamını yitirdiği kazada yeni bir gelişme yaşandı. Olayla ilgili güvenlik kamerası görüntülerinde TIR'ın kırmızı ışıkta geçip otomobile çarptığı belirlendi
Mardin'in Artuklu ilçesinde TIR´ın çarptığı otomobilde yaşamını yitiren Gülsüm Kaya (40) ve kızı Beren Nisa (10), yan yan toprağa verildi. Kazanın güvenlik kamerası görüntülerinde, TIR şoförünün kırmızı ışıkta geçerek otomobile çarptığı ortaya çıktı.
DHA'nın haberine göre kaza, dün akşam saatlerinde Artuklu ilçesi İstasyon Mahallesi´nde meydana geldi.
Artuklu Kaymakamlığı'nda Yazı İşleri Müdürü olan Fatih Kaya (24) yönetimindeki otomobile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen çimento yüklü TIR çarptı. Kazada, Fatih Kaya ile eşi Gülsüm ve çocukları A. ile Beren Nisa Kaya yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırılan yaralılardan Gülsüm Kaya ile kızı Beren Nisa kurtarılamadı. Kazanın ardından TIR şoförü gözaltına alındı.
CENAZEYE AMBULANSLA GETİRİLDİ
Otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınan anne kızının cenazeleri, Yenişehir Mahallesi´ndeki Kuba Camisi´ne getirildi. Gülsüm Kaya ile kızı Beren Nisa, kılınan cenaze namazının ardından Şeyh Salih Mezarlığı´nda yan yan toprağa verildi. Cenazeye ambulansla getirilen Fatih Kaya da eşi ve kızını son yolculuğuna uğurladı.
Cenazeye Vali Yardımcısı Abdullah Demirdağ, Artuklu Kaymakamı Mesut Tabakcıoğlu, İl Müftüsü Enver Türkmen de katıldı. Hastanede tedavisi süren A. Kaya´nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Öte yandan kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Mardin istikametinden gelen TIR´ın kırmızı ışıkta geçip, Kızıltepe ilçesi yönünden gelen Fatih Kaya yönetimindeki otomobile yan yola girerken çarptığı görüldü.
TIR şoförünün emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.