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Fenerbahçe'deki üç sezonuna bakıldığında ise toplamda yüzde 71 maç kazanma oranına ulaşan olan Kartal, 2,33 puan ortalaması yakaladı.

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İsmail Kartal'lı Fenerbahçe bu sezon hem galibiyet oranı hem de gol sayısıyla da lige damga vurdu. 20 maçta 17 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alan İsmail Kartal'ın öğrencileri, 57 kez rakip fileleri havalandırdı. Sarı lacivertli ekip bu süreçte kalesinde 16 gol gördü.