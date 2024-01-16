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        Meclis'te Başkanlık tezkeresi kabul edildi

        TBMM Genel Kurulunda kabul edilen terör saldırılarına yönelik Meclis Başkanlığı tezkeresinde, "Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm terör örgütleriyle içeride ve dışarıda kararlılıkla mücadele edecek güç ve kudrete sahip olduğunu tüm dünyaya ilan ediyoruz." denildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 19:58 Güncelleme: 16.01.2024 - 20:02
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        Meclis'te Başkanlık tezkeresi kabul edildi
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        Genel Kurulun terör gündemli toplantısının sonunda, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un imzasını taşıyan tezkere okundu.

        Tezkerede, Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 12 Ocak 2024'te bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada, 9 kahraman asker Piyade Üsteğmen Gökhan Delen, Piyade Uzman çavuşlar Serkan Sayın, Ahmet Köroğlu ve Hakan Gün, Piyade Sözleşmeli erler Kemal Batur, Müslüm Özdemir ve Emrullah Gülmez, İstihkam Sözleşmeli erler Murat Atar ve Muhammed Tunahan Evcin'in vatan aşkıyla şehadet şerbetini içtikleri belirtildi.

        "TÜRK MİLLETİ TERÖRE ASLA BOYUN EĞMEYECEK"

        Şehitlerin herkesin evladı ve bu memleketin gururu olduğu vurgulanan tezkerede, Gazi Meclisin, şehitlere Allah'tan rahmet, millete ve şehitlerin kederli ailelerine başsağlığı, saldırıda yaralanan kahraman askerlere acil şifalar dilediği bildirildi. Tezkerede, şunlar kaydedildi:

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        "Bu menfur terör saldırısını gerçekleştirenler bunun karşılığını kuşkusuz ki ağır bedellerle ödemişlerdir ve ödemeye devam edeceklerdir. Terör hiçbir zaman hedefine ulaşamayacaktır. Türk milletinin teröre asla boyun eğmeyeceğini, Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenliğine tehdit oluşturan başta PKK/YPG/PYD ve DEAŞ olmak üzere tüm terör örgütleriyle içeride ve dışarıda kararlılıkla mücadele edecek güç ve kudrete sahip olduğunu tüm dünyaya ilan ediyoruz. Kendi başkentlerinde Türkiye'yi hedef alan terör örgütlerinin propaganda araçlarına, elebaşlarının barınmasına, finans, eleman ve silah teminine sessiz kalan ve hatta destek olan devletlerin terörle mücadelede samimiyetlerini de sorguluyor, çifte standartlı yaklaşımlarını sona erdirmeleri gerektiğini bir kez daha önemle hatırlatıyoruz.

        Başta komşu ülkeler olmak üzere diğer ülke parlamentoları ve uluslararası kuruluşlardan Türkiye'ye yönelik terör eylemlerine karşı net ve tavizsiz bir tutum sergilemelerini beklemekteyiz. Bütün dünya bilmelidir ki; son terörist etkisiz hale getirilinceye, terör kaynağında kurutuluncaya ve terörün arkasındaki tüm destekler ortadan kaldırılıncaya kadar mücadelemiz tavizsiz bir şekilde sürecektir. Milli iradenin tecelligahı olan Gazi Meclisimiz bu sürecin yakından takipçisi olmaya devam edecektir."

        KURTULMUŞ: BÜYÜK BİR ÇOĞUNLUKLA KABUL EDİLMİŞTİR

        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'teki siyasi parti gruplarıyla da yapılan müzakere sonucunda tezkerenin Genel Kurul gündemine taşındığını belirterek tezkereyi oylamaya sundu.

        Oylama sonucunda tezkerenin kabul edilmesi üzerine Kurtulmuş, "Büyük bir çoğunlukla kabul edilmiştir. Böyle bir iradeyi ortaya koyduğunuz için TBMM'ye şükranlarımı ifade ediyorum." diye konuştu.

        Numan Kurtulmuş, sadece parlamentoda grubu bulunan partiler değil, grubu bulunmayan partilere mensup milletvekillerinden de tezkereye "evet" oyu verenler olduğunu bildirerek onlara teşekkür etti.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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