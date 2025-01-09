ABD'nin seçilmiş başkanı Trump'ın yemin töreni için rekor seviyede bağış toplandı ABD'nin 47. Başkanı seçilen ve 4 yıl sonra Beyaz Saray'daki koltuğuna geri dönecek olan Donald Trump, 11 gün sonra görevine başlayacak. Trump'ın 20 Ocak'taki yemin töreni için toplanan bağış miktarı ise 170 milyon doları aşarak rekor seviyeye ulaştı. Trump için toplanan bağış miktarının 4 yıl önce mevcut başkan Joe Biden'ın töreni için toplanan yaklaşık 62 milyon dolarlık miktarın neredeyse 3 katı olduğu belirtildi

Anadolu Ajansı Giriş: 09.01.2025 - 10:55 Güncelleme: 09.01.2025 - 10:56 facebook

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